Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 6² + 7 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 7 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 23 = 161

La expresión queda así: 36 + 161 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 161 = 197 |

197 - 20 = ?

Resultado final: 177

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y comprobar cada paso antes de dar una respuesta.