Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 8) + 7 × 4 - (50 - 9) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 8) + 7 × 4 - (50 - 9) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 8 = 128 | 50 - 9 = 41
La expresión queda así: 128 + 7 × 4 - 41 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 4 = 28
La expresión queda así: 128 + 28 - 41 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
128 + 28 = 156 |
156 - 41 = 115 |
115 + 18 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la atención, reforzar la jerarquía de operaciones y practicar cálculo mental de una manera rápida y entretenida.