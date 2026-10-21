Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

16 × 8 = 128 | 50 - 9 = 41

La expresión queda así: 128 + 7 × 4 - 41 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 4 = 28

La expresión queda así: 128 + 28 - 41 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

128 + 28 = 156 |

156 - 41 = 115 |

115 + 18 = ?

Resultado final: 133

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la atención, reforzar la jerarquía de operaciones y practicar cálculo mental de una manera rápida y entretenida.