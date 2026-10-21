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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 8) + 7 × 4 - (50 - 9) + 18.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 8 = 128 | 50 - 9 = 41

La expresión queda así: 128 + 7 × 4 - 41 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 4 = 28

La expresión queda así: 128 + 28 - 41 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

128 + 28 = 156 |

156 - 41 = 115 |

115 + 18 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar este problema sin apurarte?

Resultado final: 133

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la atención, reforzar la jerarquía de operaciones y practicar cálculo mental de una manera rápida y entretenida.

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