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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 5 × 7 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ordenar los pasos sin caer en el error común

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 5 × 7 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 5 × 7 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 289 - 35 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 35 = 254 |

254 + 36 = ?

Resultado final: 290

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, además de ofrecer una pausa breve y entretenida para desafiar la mente.

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