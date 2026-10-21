Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 5 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 5 × 7 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 8 = 17
La expresión queda así: 17² - 5 × 7 + 36
Luego se calcula la potencia
17² = 289
La expresión queda así: 289 - 5 × 7 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 289 - 35 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
289 - 35 = 254 |
254 + 36 = ?
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, además de ofrecer una pausa breve y entretenida para desafiar la mente.