Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 5 × 7 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 5 × 7 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 289 - 35 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 35 = 254 |

254 + 36 = ?

Resultado final: 290

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, además de ofrecer una pausa breve y entretenida para desafiar la mente.