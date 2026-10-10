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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 6)² - 7 × 7 + 21.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 6 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 100 - 49 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 49 = 51 |

51 + 21 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación tiene su clave en la lectura rápida

Resultado final: 72

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se avanza de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación, la cuenta puede llevar a otra respuesta. Por eso este juego es una buena forma de entrenar concentración, agilidad mental y razonamiento lógico en pocos segundos.

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