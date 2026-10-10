Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 6)² - 7 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 6)² - 7 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 6 = 10
La expresión queda así: 10² - 7 × 7 + 21
Luego se calcula la potencia.
10² = 100
La expresión queda así: 100 - 7 × 7 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 7 = 49
La expresión queda así: 100 - 49 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
100 - 49 = 51 |
51 + 21 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se avanza de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación, la cuenta puede llevar a otra respuesta. Por eso este juego es una buena forma de entrenar concentración, agilidad mental y razonamiento lógico en pocos segundos.