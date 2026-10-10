Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

4 + 6 = 10

La expresión queda así: 10² - 7 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 7 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 7 = 49

La expresión queda así: 100 - 49 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 49 = 51 |

51 + 21 = (?)

Resultado final: 72

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se avanza de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación, la cuenta puede llevar a otra respuesta. Por eso este juego es una buena forma de entrenar concentración, agilidad mental y razonamiento lógico en pocos segundos.