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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 3 + 33 + 11 - (18 + 9) + 22.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío depende de una prioridad escondida

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 9 = 27

La expresión queda así: 12 × 3 + 33 + 11 - 27 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 3 = 36

La expresión queda así: 36 + 33 + 11 - 27 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

36 + 33 = 69 |

69 + 11 = 80 |

80 - 27 = 53 |

53 + 22 = ?

Resultado final: 75

El tropiezo más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.

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