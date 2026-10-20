Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

18 + 9 = 27

La expresión queda así: 12 × 3 + 33 + 11 - 27 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 3 = 36

La expresión queda así: 36 + 33 + 11 - 27 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

36 + 33 = 69 |

69 + 11 = 80 |

80 - 27 = 53 |

53 + 22 = ?

Resultado final: 75

El tropiezo más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.