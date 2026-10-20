Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 3 + 33 + 11 - (18 + 9) + 22.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 3 + 33 + 11 - (18 + 9) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 9 = 27
La expresión queda así: 12 × 3 + 33 + 11 - 27 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 3 = 36
La expresión queda así: 36 + 33 + 11 - 27 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
36 + 33 = 69 |
69 + 11 = 80 |
80 - 27 = 53 |
53 + 22 = ?
El tropiezo más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este juego es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles en pocos segundos.