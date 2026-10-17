Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 27 × 5 + 15 + 17 - 25 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 5 = 135

La expresión queda así: 135 + 15 + 17 - 25 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

135 + 15 = 150 |

150 + 17 = 167 |

167 - 25 = 142 |

142 + 35 = ?

Resultado final: 177

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, cálculo mental y orden lógico sin necesidad de fórmulas complicadas.