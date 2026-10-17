Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 5 + 15 + 17 - (16 + 9) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 5 + 15 + 17 - (16 + 9) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 27 × 5 + 15 + 17 - 25 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 5 = 135
La expresión queda así: 135 + 15 + 17 - 25 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
135 + 15 = 150 |
150 + 17 = 167 |
167 - 25 = 142 |
142 + 35 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, cálculo mental y orden lógico sin necesidad de fórmulas complicadas.