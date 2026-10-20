Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 19 × 5 - 36 ÷ 6 + 19 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 5 = 95 | 36 ÷ 6 = 6 | 19 × 4 = 76

La expresión queda así: 95 - 6 + 76

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

95 - 6 = 89 |

89 + 76 = ?

Resultado final: 165

El error más común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar unos segundos para ordenar los pasos ayuda a evitar confusiones y, además, entrena la agilidad mental de una manera entretenida.