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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 5 - 36 ÷ 6 + (8 + 11) × 4.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 19 × 5 - 36 ÷ 6 + 19 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 5 = 95 | 36 ÷ 6 = 6 | 19 × 4 = 76

La expresión queda así: 95 - 6 + 76

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

95 - 6 = 89 |

89 + 76 = ?

Resultado final: 165

El error más común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar unos segundos para ordenar los pasos ayuda a evitar confusiones y, además, entrena la agilidad mental de una manera entretenida.

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