Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 5 - 36 ÷ 6 + (8 + 11) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 5 - 36 ÷ 6 + (8 + 11) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 19 × 5 - 36 ÷ 6 + 19 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 5 = 95 | 36 ÷ 6 = 6 | 19 × 4 = 76
La expresión queda así: 95 - 6 + 76
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
95 - 6 = 89 |
89 + 76 = ?
El error más común aparece cuando se intenta resolver toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar unos segundos para ordenar los pasos ayuda a evitar confusiones y, además, entrena la agilidad mental de una manera entretenida.