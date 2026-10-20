Desafío matemático: no cometas el error en el que caen muchos al resolverlo

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 8 × (6 + 11) - 9 × 6 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 8 × (6 + 11) - 9 × 6 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 11 = 17
La expresión queda así: 18 + 8 × 17 - 9 × 6 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 17 = 136 | 9 × 6 = 54
La expresión queda así: 18 + 136 - 54 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 136 = 154 |
154 - 54 = 100 |
100 + 15 = ?
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este caso, el paréntesis marca el primer movimiento y las multiplicaciones terminan de definir el recorrido. Practicar este tipo de retos es una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental sin convertir la matemática en algo pesado.