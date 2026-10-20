Desafío matemático: no cometas el error en el que caen muchos al resolverlo

6 + 11 = 17

La expresión queda así: 18 + 8 × 17 - 9 × 6 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 17 = 136 | 9 × 6 = 54

La expresión queda así: 18 + 136 - 54 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 136 = 154 |

154 - 54 = 100 |

100 + 15 = ?

Resultado final: 115

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este caso, el paréntesis marca el primer movimiento y las multiplicaciones terminan de definir el recorrido. Practicar este tipo de retos es una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental sin convertir la matemática en algo pesado.