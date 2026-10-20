Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 9² + 5 × 25 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 5 × 25 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 25 = 125

La expresión queda así: 81 + 125 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 125 = 206 |

206 - 45 = ?

La expresión queda así: 161

Resultado final: 161

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido para mejorar la concentración, ordenar el cálculo y revisar cada paso antes de responder.