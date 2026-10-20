Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 11² + 4 × 21 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 4 × 21 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 21 = 84

La expresión queda así: 121 + 84 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 84 = 205 |

205 - 20 = ?

Resultado final: 185

El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin atender paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar concentración, ordenar el razonamiento y repasar reglas básicas de una manera entretenida.