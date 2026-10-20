Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 4 × (16 + 5) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 4 × (16 + 5) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 5 = 21
La expresión queda así: 11² + 4 × 21 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 4 × 21 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 21 = 84
La expresión queda así: 121 + 84 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 84 = 205 |
205 - 20 = ?
El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin atender paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar concentración, ordenar el razonamiento y repasar reglas básicas de una manera entretenida.