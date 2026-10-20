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Desafío PEMDAS

Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 4 × (16 + 5) - 20.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 11² + 4 × 21 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 4 × 21 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 21 = 84

La expresión queda así: 121 + 84 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 84 = 205 |

205 - 20 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: encontrar el camino con atención al detalle

Resultado final: 185

El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin atender paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar concentración, ordenar el razonamiento y repasar reglas básicas de una manera entretenida.

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