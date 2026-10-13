Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 8 + 30 + 17 - (8 + 11) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 8 + 30 + 17 - (8 + 11) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 12 × 8 + 30 + 17 - 19 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 8 = 96
La expresión queda así: 96 + 30 + 17 - 19 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
96 + 30 = 126 | 126 + 17 = 143 | 143 - 19 = 124 | 124 + 14 = 138
La expresión queda así: 138
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin separar paréntesis y multiplicación. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar detalles que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos.