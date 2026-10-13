En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 8 + 30 + 17 - (8 + 11) + 14.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 12 × 8 + 30 + 17 - 19 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 8 = 96

La expresión queda así: 96 + 30 + 17 - 19 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

96 + 30 = 126 | 126 + 17 = 143 | 143 - 19 = 124 | 124 + 14 = 138

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien este desafío sin apurarte?

La expresión queda así: 138

Resultado final: 138

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin separar paréntesis y multiplicación. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar detalles que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Desafío Matemático: ¿podés ordenar este problema sin apurarte?
Desafío Matemático: ¿te animás a resolver este juego numérico antes de seguir leyendo?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar