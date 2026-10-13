Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de los 10 segundos?

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 12 × 8 + 30 + 17 - 19 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 8 = 96

La expresión queda así: 96 + 30 + 17 - 19 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

96 + 30 = 126 | 126 + 17 = 143 | 143 - 19 = 124 | 124 + 14 = 138

La expresión queda así: 138

Resultado final: 138

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin separar paréntesis y multiplicación. Practicar con este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar detalles que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos.