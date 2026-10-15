Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 12 × 4 + 12 + 19 - 21 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 4 = 48

La expresión queda así: 48 + 12 + 19 - 21 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

48 + 12 = 60 |

60 + 19 = 79 |

79 - 21 = 58 |

58 + 14 = ?

Resultado final: 72

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de reto funciona tan bien como juego rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que entrena la agilidad mental.