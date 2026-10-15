Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 4 + 12 + 19 - (12 + 9) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 4 + 12 + 19 - (12 + 9) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 9 = 21
La expresión queda así: 12 × 4 + 12 + 19 - 21 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 4 = 48
La expresión queda así: 48 + 12 + 19 - 21 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
48 + 12 = 60 |
60 + 19 = 79 |
79 - 21 = 58 |
58 + 14 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso este tipo de reto funciona tan bien como juego rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar una regla simple que entrena la agilidad mental.