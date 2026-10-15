Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

20 + 5 = 25 | 40 - 9 = 31

La expresión queda así: 6 × 25 - 3 × 31 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 25 = 150 | 3 × 31 = 93

La expresión queda así: 150 - 93 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

150 - 93 = 57 |

57 + 16 = ?

Resultado final: 73

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, los paréntesis marcan el ritmo de toda la cuenta y obligan a frenar un segundo antes de multiplicar. Ese pequeño esfuerzo de atención convierte al juego en una práctica entretenida para agilizar el cálculo mental y reforzar el razonamiento lógico.