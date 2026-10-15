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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (20 + 5) - 3 × (40 - 9) + 16.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 5 = 25 | 40 - 9 = 31

La expresión queda así: 6 × 25 - 3 × 31 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 25 = 150 | 3 × 31 = 93

La expresión queda así: 150 - 93 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

150 - 93 = 57 |

57 + 16 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas pone a prueba tu paciencia

Resultado final: 73

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, los paréntesis marcan el ritmo de toda la cuenta y obligan a frenar un segundo antes de multiplicar. Ese pequeño esfuerzo de atención convierte al juego en una práctica entretenida para agilizar el cálculo mental y reforzar el razonamiento lógico.

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