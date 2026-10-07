Día del Guardaparque Nacional: por qué se celebra el 9 de octubre en Argentina

Actualmente, la capacitación se desarrolla en el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas, ubicado en Embalse, Córdoba. Allí los aspirantes estudian contenidos relacionados con la gestión de espacios naturales, además de botánica, zoología, ecología, topografía y primeros auxilios, entre otras disciplinas.

Desde 1990, profesionales argentinos también participan en misiones en la Antártida, mediante convenios con la Dirección Nacional del Antártico. Han prestado servicio en las bases Orcadas, Carlini y Esperanza. Argentina fue el primer país del mundo en enviar guardaparques sistemáticamente a esta región, en el marco de tareas vinculadas con el monitoreo y la conservación ambiental.

El trabajo cotidiano incluye patrullajes terrestres y acuáticos, controles, prevención de incendios, asistencia a quienes recorren los parques y acciones de educación ambiental. Estas tareas permiten preservar los ecosistemas y favorecer una relación respetuosa entre las personas y la naturaleza.

La figura del guardaparque se consolidó junto con el desarrollo de los parques nacionales argentinos. Pioneros como Francisco P. Moreno, Exequiel Bustillo y Carlos Thays estuvieron vinculados, desde distintos ámbitos, con la creación y evolución de espacios destinados a preservar el patrimonio natural del país.

Con el paso de las décadas, la formación de estos profesionales incorporó nuevos conocimientos y herramientas para responder a los desafíos de la conservación, con contenidos teóricos y prácticos, programas educativos y preparación para las distintas situaciones que pueden surgir durante sus funciones.

Cada 9 de octubre, la efeméride permite reconocer la dedicación de quienes trabajan para preservar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural argentino, una tarea fundamental para que estos espacios puedan ser disfrutados también por las generaciones futuras.