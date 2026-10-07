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El Gobierno confirmó quiénes cobrarán más de $500.000 por la AUH de ANSES en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento mensual por movilidad para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. El organismo detalló la retención del 20%, los valores de la Prestación Alimentar y los extras del Plan 1000 Días.

El Gobierno confirmó quiénes cobrarán más de $500.000 por la AUH de ANSES en octubre

El Gobierno confirmó quiénes cobrarán más de $500.000 por la AUH de ANSES en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 1,66% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre de 2026, fijando el valor bruto total de la prestación en $156.588 por cada menor. Tras la aplicación del descuento preventivo habitual, los beneficiarios percibirán un cobro neto de $125.270,40 de bolsillo por hijo.

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¿Cuánto cobra un titular de la AUH en mano con la retención del 20% de ANSES?

La liquidación mensual de la AUH se efectúa bajo dos tramos diferenciados, según lo estipulado por la normativa previsional vigente del organismo.

  • Monto total de la AUH: $156.588 por cada hijo.

  • Cobro mensual directo en mano (80%): $125.270,40 por hijo.

  • Monto retenido acumulado (20%): $31.317,60 abonados tras acreditar la Libreta AUH.

En situaciones específicas con menores de hasta 5 años, ANSES puede liquidar el 100% de manera directa si verifica automáticamente el cumplimiento de los controles de salud y vacunación.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar para la AUH en octubre?

La Prestación Alimentar que otorga el Ministerio de Capital Humano se liquida conjuntamente con los haberes de ANSES. Durante este período se mantienen los montos del mes anterior sin variaciones.

  • Familias con 1 hijo: $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿A cuánto llega el total de bolsillo sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar?

El ingreso consolidado que perciben las familias en su cuenta bancaria varía según la cantidad de menores a cargo registrados en el sistema:

  • Familias con 1 hijo: $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $197.520,40 de bolsillo.

  • Familias con 2 hijos: $250.540,80 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $363.839,80 de bolsillo.

  • Familias con 3 hijos: $375.811,20 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $525.236,20 de bolsillo.

  • Familias con 4 hijos: $501.081,60 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $650.506,60 de bolsillo.

  • Familias con 5 hijos: $626.352,00 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $775.777,00 de bolsillo.

  • Familias con 6 hijos: $751.622,40 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $901.047,40 de bolsillo.

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES para octubre

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¿Quiénes cobran el Complemento Leche de $59.063 y cómo se solicita?

Las familias beneficiarias de la AUH con hijos de hasta 3 años acceden al pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual se actualiza por movilidad previsional.

  • Monto del Complemento Leche: $59.063 por cada niño de hasta 3 años.

  • Modalidad de pago: se acredita de manera automática junto al haber mensual a partir de los tres meses posteriores al alta de la AUH.

  • Cobro combinado: un titular con un hijo de hasta 3 años percibe $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) + $59.063 (Complemento Leche), sumando un total de $256.583,40 de bolsillo.

Calendario de cobro de AUH en octubre

El esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo se liquida según el último número del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre, fijando el monto bruto en $156.588 por hijo.
  • Los beneficiarios recibirán $125.270,40 de bolsillo, con la Prestación Alimentar y el Complemento Leche sumando hasta $256.583,40.
  • El calendario de cobro se organiza según el último dígito del DNI, iniciando el 8 de octubre para terminaciones en 0.
Resumen generado por Thinkindot AI
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