El Gobierno confirmó quiénes cobrarán más de $500.000 por la AUH de ANSES en octubre

Familias con 1 hijo: $72.250

Familias con 2 hijos: $113.299

Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿A cuánto llega el total de bolsillo sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar?

El ingreso consolidado que perciben las familias en su cuenta bancaria varía según la cantidad de menores a cargo registrados en el sistema:

Familias con 1 hijo: $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $197.520,40 de bolsillo .

Familias con 2 hijos: $250.540,80 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $363.839,80 de bolsillo .

Familias con 3 hijos: $375.811,20 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $525.236,20 de bolsillo .

Familias con 4 hijos: $501.081,60 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $650.506,60 de bolsillo .

Familias con 5 hijos: $626.352,00 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $775.777,00 de bolsillo .

Familias con 6 hijos: $751.622,40 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $901.047,40 de bolsillo.

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES para octubre

¿Quiénes cobran el Complemento Leche de $59.063 y cómo se solicita?

Las familias beneficiarias de la AUH con hijos de hasta 3 años acceden al pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual se actualiza por movilidad previsional.

Monto del Complemento Leche: $59.063 por cada niño de hasta 3 años.

Modalidad de pago: se acredita de manera automática junto al haber mensual a partir de los tres meses posteriores al alta de la AUH.

Cobro combinado: un titular con un hijo de hasta 3 años percibe $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) + $59.063 (Complemento Leche), sumando un total de $256.583,40 de bolsillo.

Calendario de cobro de AUH en octubre

El esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo se liquida según el último número del DNI del titular: