El Gobierno confirmó quiénes cobrarán más de $500.000 por la AUH de ANSES en octubre

-
Familias con 1 hijo: $72.250
-
Familias con 2 hijos: $113.299
-
Familias con 3 o más hijos: $149.425
¿A cuánto llega el total de bolsillo sumando la AUH y la Tarjeta Alimentar?
El ingreso consolidado que perciben las familias en su cuenta bancaria varía según la cantidad de menores a cargo registrados en el sistema:
-
Familias con 1 hijo: $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $197.520,40 de bolsillo.
-
Familias con 2 hijos: $250.540,80 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $363.839,80 de bolsillo.
-
Familias con 3 hijos: $375.811,20 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $525.236,20 de bolsillo.
-
Familias con 4 hijos: $501.081,60 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $650.506,60 de bolsillo.
-
Familias con 5 hijos: $626.352,00 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $775.777,00 de bolsillo.
-
Familias con 6 hijos: $751.622,40 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $901.047,40 de bolsillo.
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES para octubre
¿Quiénes cobran el Complemento Leche de $59.063 y cómo se solicita?
Las familias beneficiarias de la AUH con hijos de hasta 3 años acceden al pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días, el cual se actualiza por movilidad previsional.
-
Monto del Complemento Leche: $59.063 por cada niño de hasta 3 años.
-
Modalidad de pago: se acredita de manera automática junto al haber mensual a partir de los tres meses posteriores al alta de la AUH.
-
Cobro combinado: un titular con un hijo de hasta 3 años percibe $125.270,40 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) + $59.063 (Complemento Leche), sumando un total de $256.583,40 de bolsillo.
Calendario de cobro de AUH en octubre
El esquema de pago de la Asignación Universal por Hijo se liquida según el último número del DNI del titular:
-
DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
-
DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
-
DNI terminados en 2: Lunes 12 de octubre
-
DNI terminados en 3: Martes 13 de octubre
-
DNI terminados en 4: Miércoles 14 de octubre
-
DNI terminados en 5: Jueves 15 de octubre
-
DNI terminados en 6: Viernes 16 de octubre
-
DNI terminados en 7: Lunes 19 de octubre
-
DNI terminados en 8: Martes 20 de octubre
-
DNI terminados en 9: Miércoles 21 de octubre