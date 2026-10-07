En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Israel
Hamas
Ataque de Hamas a Israel

La trágica historia de los Bibas, la familia argentina que se convirtió en símbolo del horror del 7 de octubre

Se cumplen tres años del ataque de Hamas a Israel que lo sorprendió y dejó un saldo de 1.200 muertos. Hubo 251 rehenes llevados a territorio de Gaza. Entre ellos, los cinco integrantes de la familia Bibas, los argentinos entre los que estaba un bebé de apenas 9 meses.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La familia Bibas. Triste símbolo de los rehenes de Israel capturados por Hamas hace tres años. (Foto: Archivo)

La familia Bibas. Triste símbolo de los rehenes de Israel capturados por Hamas hace tres años. (Foto: Archivo)

“Perdón porque ustedes están allá arriba y yo estoy acá”. Es el desconsolado recuerdo de Yarden Bibas, para con los integrantes de la familia que tuvo hasta el 7 de octubre de 2023. Junto a su mujer Shiri y a sus dos hijos, Ariel y Kfir, quien tenía 9 meses de vida cuando los milicianos de Hamas entraron a sangre y fuego en Israel.

Leé también El piloto de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina: el acto que salvó a todos
El piloto indio, héroe en el avión de Flydubai, en video conferencia con el primer ministro de su país. (Foto: Reuters)

Por tener origen argentino y peruano, pasaron a ser un símbolo no solo en el mundo. En nuestro país, sus rostros estaban en todas las marcha para pedir por su liberación. Tomados todos como rehenes, hay violentas imágenes del momento en que se los llevaron de su hogar. Se alcanza a ver la angustia de la mujer, cargando al pequeño Kfir y los otros dos hijos. Desde ese momento, Yarden, el esposo, quedó separado del grupo.

Yarden permaneció secuestrado en la Franja de Gaza, sin saber nada del resto de su familia. Recién fue liberado el 1° de febrero de 2025. Solo entonces, cuando regresó a territorio israelí, tuvo un primer dato muy desalentador. Los acuerdos para liberar rehenes, con mujeres civiles y niños en primer lugar, Hamas lo cumplió a medias. Pero ningún integrante de su familia había regresado a Israel antes que él. Habían pasado 484 días desde el comienzo de su cautiverio. Demasiado tiempo. En especial, porque Kfir ni siquiera tenía un año de vida. Parte de su familia, libre, celebró su primer cumpleaños sin saber si el bebé seguía vivo.

Para peor, cuando se confirmó la muerte de su esposa y los dos hijos, hubo otro episodio tan insólito como desgarrador. Hamas, imposibilitado de controlar en el terreno lo que había pactado para devolver a los rehenes vivos o muertos, confundió el cuerpo de su esposa Shiri. Enviaron un cajón a Israel con el de otra mujer. Tal fue el escándalo, que Hamas tuvo que pedir perdón por esa "confusión".

“Los amo más que a nada en el mundo. Siempre. Para siempre”, agregó en su mensaje por este día Yarden, el único sobreviviente de la familia vivas.

Una familia cuyo sufrimiento es un símbolo de los rehenes israelíes

La mañana del 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamas alcanzó el kibutz Nir Oz, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Gaza. Allí vivían Shiri y Yarden Bibas junto a sus dos hijos.

Yarden intentó proteger a su familia. Según el relato reconstruido posteriormente, salió de su casa armado con una pistola mientras Shiri permanecía con los niños. Los videos difundidos después del ataque mostraron por separado el secuestro de Yarden y el de Shiri junto a Ariel y Kfir.

La conexión con la Argentina era especialmente fuerte. El padre de Shiri, José Luis Silberman, había nacido en la Argentina y emigrado a Israel, donde formó una familia. Tanto Shiri como sus hijos tenían lazos argentinos y Yarden también fue reconocido como ciudadano argentino después del secuestro.

Mientras tanto, las familias esperaban alguna señal sobre su paradero. En noviembre de 2023, Hamas afirmó que Shiri y los niños habían muerto durante un bombardeo israelí. Israel no pudo confirmar entonces esa versión y durante meses mantuvo la incertidumbre sobre el destino de los tres.

Yarden volvió, pero sin su esposa ni sus hijos

El 1° de febrero de 2025 llegó una de las noticias más esperadas: Yarden Bibas fue liberado junto al estadounidense-israelí Keith Siegel y al franco-israelí Ofer Calderón. Habían pasado más de 15 meses desde el secuestro.

Su regreso, sin embargo, estuvo atravesado por una enorme incertidumbre. Shiri, Ariel y Kfir seguían en Gaza. Tras su liberación, Yarden agradeció el apoyo recibido durante sus 485 días de cautiverio y pidió que su familia regresara. “Mi luz sigue allí, y mientras ellos estén allá, todo aquí es oscuridad”, expresó. También reclamó el regreso de los demás rehenes.

La familia mantuvo durante semanas la esperanza de que Shiri y los niños pudieran estar vivos. Pero el 18 de febrero Hamas confirmó que los tres habían muerto y anunció que entregaría sus cuerpos.

Una familia que se quebr&oacute; para siempre con el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. (Foto: Archivo)

Una familia que se quebró para siempre con el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. (Foto: Archivo)

La entrega de los cuerpos y el error con Shiri

El 20 de febrero de 2025, Hamas entregó cuatro ataúdes a la Cruz Roja. Debían contener los restos de Shiri, Ariel, Kfir y Oded Lifshitz, otro rehén de 83 años.

Los análisis forenses confirmaron rápidamente que dos de los cuerpos correspondían a Ariel y Kfir. También fue identificado Lifshitz. Pero el cuarto cuerpo no era Shiri Bibas. Los especialistas israelíes determinaron que se trataba de una mujer de Gaza cuya identidad no estaba establecida.

El episodio generó una nueva crisis en torno al acuerdo de alto el fuego. Hamas aseguró que se había producido un “error desafortunado” y dijo que investigaría lo sucedido. La organización atribuyó la posible confusión al caos generado por los bombardeos y por la mezcla de restos humanos en Gaza.

Israel, en cambio, denunció una violación del acuerdo y exigió la devolución de los restos de Shiri.

Finalmente, el 21 de febrero Hamas entregó un nuevo ataúd a la Cruz Roja. Esta vez, los forenses israelíes confirmaron que los restos correspondían a Shiri Bibas. El Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv estableció además que había sido asesinada durante su cautiverio y que su muerte se produjo en noviembre de 2023.

Los hermanitos Bibas, fueron un símbolo de los rehenes israelíes a manos de Hamas. (Foto: Archivo)

Los hermanitos Bibas, fueron un símbolo de los rehenes israelíes a manos de Hamas. (Foto: Archivo)

El único sobreviviente de la familia

Con la identificación de los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir quedó sellada una de las historias más dolorosas del ataque del 7 de octubre: de los cuatro integrantes de la familia Bibas secuestrados, solo Yarden regresó con vida.

La tragedia alcanzó incluso a una generación anterior. Los padres de Shiri, José Luis Silberman y Margit Shnaider, también fueron asesinados durante el ataque en Nir Oz. De esta manera, la violencia del 7 de octubre golpeó a tres generaciones de una misma familia.

Para la Argentina, la historia de los Bibas quedó ligada desde el primer día al reclamo por los rehenes argentinos. La imagen de Shiri protegiendo a sus hijos y, posteriormente, el regreso de Yarden sin su esposa ni sus pequeños, transformaron a la familia en uno de los principales símbolos de la crisis de los secuestrados.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Aniversario del ataque: Se conmemoran tres años del asalto de Hamas a Israel, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes.
  • Familia Bibas: La familia argentina, con el bebé Kfir de 9 meses, se convirtió en símbolo del horror del 7 de octubre.
  • Secuestro y pérdida: Yarden Bibas fue liberado tras 484 días de cautiverio, confirmándose luego la muerte de su esposa Shiri y sus tres hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Israel Hamas rehenes
Notas relacionadas
Netanyahu recibió al pasajero que evitó la caída del avión de Flydubai: su dramático relato
Israel aseguró que un "terrorista" intentó estrellar el avión de Flydubai: "Quería asesinar a 180 israelíes"
La empresa Rockhopper ratificó que producirá petróleo en Malvinas pese a las sanciones impulsadas por Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar