José Coronado arrasa en Netflix con este nuevo thriller español que dura menos de 2 horas

El fallecimiento parece haber sido consecuencia de un resbalón doméstico. Sin embargo, las circunstancias despiertan dudas y convierten el regreso en una experiencia mucho más inquietante de lo esperado.

En lugar de encontrar respuestas y recuperar la normalidad, Ruth comienza a enfrentarse a nuevas preguntas. La figura de su padre adquiere un papel central en ese proceso, porque su comportamiento y su aparente obsesión con determinadas teorías alimentan la desconfianza.

La película utiliza ese conflicto para establecer un clima de tensión desde sus primeros momentos. Cada conversación puede esconder información relevante y cada gesto abre la posibilidad de una interpretación diferente.

La incertidumbre también afecta al espectador, que debe reconstruir los acontecimientos a medida que la protagonista descubre nuevos elementos. Esa dinámica constituye uno de los recursos habituales del thriller psicológico: mantener abiertas varias explicaciones posibles hasta que la historia ofrece nuevas pistas.

José Coronado vuelve a ponerse al frente de un thriller

José Coronado interpreta a Martín, el padre de Ruth, un personaje cuya obsesión con una teoría de la conspiración se convierte en uno de los principales motores del relato.

Su presencia introduce una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto las creencias personales pueden alterar la manera en que alguien interpreta la realidad?

Martín no aparece solamente como una figura paterna con la que su hija mantiene una relación complicada. También representa una forma de entender el mundo en la que las sospechas adquieren cada vez más importancia y las explicaciones alternativas pueden desplazar a los hechos verificables.

Esa característica permite que el personaje se mueva en un terreno ambiguo. La desconfianza de Ruth condiciona la manera en que observa a su padre, mientras que las actitudes de Martín dificultan que ambos recuperen una relación estable.

El conflicto se desarrolla, por tanto, en dos niveles. Por un lado, está la historia familiar, marcada por la muerte de la madre y los años de distanciamiento. Por otro, aparece el problema de las creencias que terminan afectando la convivencia y la capacidad de reconocer qué está ocurriendo realmente.

El papel vuelve a situar a Coronado en una producción de suspense, un género en el que el actor ya participó en otros proyectos populares. Entre sus trabajos anteriores se encuentran las series Entrevías y El inocente, que también encontraron una amplia audiencia.

Stéphanie Magnin interpreta a una mujer atrapada entre las dudas

La actriz Stéphanie Magnin coprotagoniza la película como Ruth, el personaje que conduce al público a través de los principales interrogantes de la historia.

Su regreso al hogar familiar funciona como el punto de entrada a un escenario en el que las certezas desaparecen progresivamente. La protagonista debe enfrentarse a la muerte de su madre y, al mismo tiempo, decidir qué lugar ocupa su padre en los acontecimientos que rodean a la familia.

La relación entre ambos se convierte en uno de los ejes emocionales de la película. La confianza que debería existir entre un padre y una hija queda debilitada por las sospechas, las diferencias y la dificultad de establecer una versión compartida de lo ocurrido.

Ruth no solo intenta comprender el pasado inmediato de su familia. También debe evaluar hasta qué punto puede confiar en las personas que forman parte de su entorno.

Esa situación contribuye a que el misterio tenga una dimensión personal. Las preguntas no se limitan a descubrir qué ocurrió con la madre, sino que afectan directamente a los vínculos afectivos de la protagonista.

El reparto también cuenta con Alberto Olmo, Mabel del Pozo y Fanny Gautier, quienes completan el elenco de esta producción española.

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