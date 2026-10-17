Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti estrenaron su nueva película y todos la están viendo

Su mirada sobre la profesión está atravesada por el desencanto. En lugar de confiar plenamente en las herramientas convencionales, el personaje empieza a explorar otras formas de intervenir en los problemas de quienes acuden a su consultorio. Esa decisión abre una serie de interrogantes sobre los límites que debe respetar un profesional y las consecuencias de modificar las reglas de una relación terapéutica.

El escenario cambia cuando aparece el personaje de Diego Peretti. Reconocido por su trabajo como escritor, atraviesa un severo bloqueo creativo que afecta su capacidad para desarrollar nuevos proyectos. A esa dificultad se suman sus problemas de alcoholismo, que forman parte del conflicto que deberá enfrentar.

En ese sentido, el vínculo entre Ulises Verón (Darín) y Martín Bouchard (Peretti) funciona como el eje central de la historia. El psicoanalista intenta encontrar una manera diferente de abordar el conflicto de su paciente, pero esa búsqueda también lo enfrenta con sus propias contradicciones.

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista que desafía sus propias reglas

La interpretación de Ricardo Darín ocupa un lugar central en la propuesta. Su personaje, Ulises Verón, se presenta como un hombre pragmático que dejó de confiar en los procedimientos que durante años definieron su profesión.

Esa pérdida de confianza modifica su manera de trabajar y lo lleva a cruzar fronteras profesionales. En lugar de limitarse al rol de escucha que suele asociarse con el psicoanálisis, comienza a intervenir de una forma que abre nuevos dilemas.

El conflicto del personaje no se reduce a una diferencia de criterios sobre la práctica psicológica. Sus decisiones también afectan la relación que construye con el paciente y generan situaciones en las que resulta difícil distinguir entre una intervención profesional y una intromisión en la vida privada.

Diego Peretti es un escritor atrapado en una crisis personal y creativa

Del otro lado de la relación aparece Martín Bouchard, interpretado por Diego Peretti. El personaje es un escritor reconocido que atraviesa un bloqueo creativo severo y enfrenta problemas relacionados con el alcoholismo.

Su situación plantea un conflicto diferente al de Ulises Verón. Mientras el psicoanalista cuestiona su manera de ejercer la profesión, el escritor debe lidiar con dificultades que afectan tanto su actividad creativa como su vida personal.

El bloqueo funciona como uno de los puntos de partida de la historia. La imposibilidad de avanzar con su trabajo coloca a Bouchard en una situación vulnerable, que se vuelve más compleja por los problemas que atraviesa fuera del ámbito profesional.

El elenco principal de Lo dejamos acá con Darín y Peretti

Ricardo Darín

Diego Peretti

Antonia Bengoechea

Inés Efron

Andrea Politti

Patricia Echegoyen

Carlos Santamaria

Miriam Odorico

Gonzalo Urtizberéa

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix