En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Ricardo Darín
ESTRENOS

Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti estrenaron su nueva película y todos la están viendo

"Lo dejamos acá" se estrenó en Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti al frente de una película que mezcla humor negro, tensión psicológica y dilemas éticos.

Ricardo Darín y Diego Peretti estrenaron su nueva película y todos la están viendo. (Foto: Gentileza Netflix)

Ricardo Darín y Diego Peretti estrenaron su nueva película y todos la están viendo. (Foto: Gentileza Netflix)

Lo dejamos acá llegó a Netflix con una combinación que promete captar la atención de quienes buscan cine argentino. La película reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti en una historia que explora los límites de la relación entre un psicoanalista y su paciente, con situaciones que ponen en tensión la ética profesional, las emociones y las decisiones personales.

Leé también ¿Te gustó La chica de nieve en Netflix con José Coronado? Tenés que ver esta serie corta
¿Te gustó La chica de nieve en Netflix con José Coronado? Tenés que ver esta serie corta. (Foto: Archivo)

Dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez, la producción propone un encuentro entre dos personajes que atraviesan dificultades muy diferentes, pero que terminarán involucrados en una dinámica compleja. El relato combina elementos del drama psicológico con pasajes de humor negro, mientras construye un escenario en el que las certezas iniciales comienzan a perder fuerza.

La llegada al catálogo de Netflix amplía las posibilidades de acceso a una película que tuvo su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. De esta manera, la producción pasó de su presentación en uno de los encuentros cinematográficos internacionales más reconocidos a una plataforma de alcance global.

De qué trata Lo dejamos acá, la película que llegó a Netflix

La historia tiene como protagonista al personaje interpretado por Ricardo Darín. Se trata de un psicoanalista pragmático que perdió la fe en las metodologías tradicionales de la psicología y comenzó a cuestionar los procedimientos que deberían orientar su trabajo.

Su mirada sobre la profesión está atravesada por el desencanto. En lugar de confiar plenamente en las herramientas convencionales, el personaje empieza a explorar otras formas de intervenir en los problemas de quienes acuden a su consultorio. Esa decisión abre una serie de interrogantes sobre los límites que debe respetar un profesional y las consecuencias de modificar las reglas de una relación terapéutica.

El escenario cambia cuando aparece el personaje de Diego Peretti. Reconocido por su trabajo como escritor, atraviesa un severo bloqueo creativo que afecta su capacidad para desarrollar nuevos proyectos. A esa dificultad se suman sus problemas de alcoholismo, que forman parte del conflicto que deberá enfrentar.

En ese sentido, el vínculo entre Ulises Verón (Darín) y Martín Bouchard (Peretti) funciona como el eje central de la historia. El psicoanalista intenta encontrar una manera diferente de abordar el conflicto de su paciente, pero esa búsqueda también lo enfrenta con sus propias contradicciones.

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista que desafía sus propias reglas

La interpretación de Ricardo Darín ocupa un lugar central en la propuesta. Su personaje, Ulises Verón, se presenta como un hombre pragmático que dejó de confiar en los procedimientos que durante años definieron su profesión.

Esa pérdida de confianza modifica su manera de trabajar y lo lleva a cruzar fronteras profesionales. En lugar de limitarse al rol de escucha que suele asociarse con el psicoanálisis, comienza a intervenir de una forma que abre nuevos dilemas.

El conflicto del personaje no se reduce a una diferencia de criterios sobre la práctica psicológica. Sus decisiones también afectan la relación que construye con el paciente y generan situaciones en las que resulta difícil distinguir entre una intervención profesional y una intromisión en la vida privada.

Diego Peretti es un escritor atrapado en una crisis personal y creativa

Del otro lado de la relación aparece Martín Bouchard, interpretado por Diego Peretti. El personaje es un escritor reconocido que atraviesa un bloqueo creativo severo y enfrenta problemas relacionados con el alcoholismo.

Su situación plantea un conflicto diferente al de Ulises Verón. Mientras el psicoanalista cuestiona su manera de ejercer la profesión, el escritor debe lidiar con dificultades que afectan tanto su actividad creativa como su vida personal.

El bloqueo funciona como uno de los puntos de partida de la historia. La imposibilidad de avanzar con su trabajo coloca a Bouchard en una situación vulnerable, que se vuelve más compleja por los problemas que atraviesa fuera del ámbito profesional.

El elenco principal de Lo dejamos acá con Darín y Peretti

  • Ricardo Darín
  • Diego Peretti
  • Antonia Bengoechea
  • Inés Efron
  • Andrea Politti
  • Patricia Echegoyen
  • Carlos Santamaria
  • Miriam Odorico
  • Gonzalo Urtizberéa

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: "Lo dejamos acá", con Ricardo Darín y Diego Peretti, explora el vínculo entre un psicoanalista y su paciente.
  • Sinopsis argumental: La película aborda dilemas éticos, humor negro y la tensión psicológica en la relación profesional.
  • Elenco principal: Figuras como Antonia Bengoechea e Inés Efron acompañan a Darín y Peretti.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Ricardo Darín Diego Peretti
Notas relacionadas
Luis Zahera brilla en Netflix con su película más vista y apenas dura 96 minutos
José Coronado arrasa en Netflix con este nuevo thriller español que dura menos de 2 horas
Furor en Netflix: la nueva serie corta de 6 capítulos que es perfecta para el fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar