Furor en Netflix: la serie corta de 3 capítulos que podés terminar de ver en un solo día

Con la llegada de su tercer hijo, Alfred toma una decisión que considera necesaria: embarcarse en un navío mercante con la esperanza de regresar después de 18 meses. Su objetivo es trabajar lejos de casa para conseguir el dinero que necesita y ofrecerles mejores condiciones de vida a los suyos.

Sin embargo, sus planes se derrumban cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Alfred se encuentra en alta mar, lejos de Noruega y sin la posibilidad de regresar con facilidad a su hogar.

Alfred no atraviesa esta experiencia en soledad. A bordo del mismo barco se encuentra Sigbjørn Kvalen, su amigo de la infancia y compañero de trabajo.

Mientras Alfred y Sigbjørn intentan sobrevivir, Cecilia debe afrontar las consecuencias del conflicto desde Noruega. La esposa de Alfred queda a cargo de sus tres hijos y sin certezas sobre el destino de su marido.

El elenco principal de Un marinero en la guerra

Kristoffer Joner

Ine Marie Wilmann

Pål Sverre Hagen

Henrikke Lund Olsen

Téa Grønner Joner

Siv Torin Knudsen Petersen

Armand Hannestad

Daniel Berg

Noah Nygård

Oskar Hallaråker Hellesøy

Cuántos episodios tiene Un marinero en la guerra en Netflix

La producción está disponible en Netflix bajo el título Un marinero en la guerra. Su formato de tres episodios ofrece una alternativa para quienes prefieren las historias desarrolladas en capítulos, aunque originalmente fue concebida como una película de 150 minutos.

La propuesta combina drama bélico, supervivencia y una historia familiar atravesada por la separación. Su principal atractivo reside en presentar la guerra desde la perspectiva de los trabajadores civiles y de quienes quedaron esperando su regreso.

Alfred y Sigbjørn deben afrontar los peligros del Atlántico, mientras Cecilia intenta proteger a sus hijos en una Noruega ocupada. Sus historias avanzan en paralelo y muestran distintas consecuencias de un mismo conflicto.

La producción se suma así a las opciones de Netflix para quienes buscan relatos ambientados en la Segunda Guerra Mundial que se concentren en las experiencias humanas, las decisiones difíciles y las secuelas emocionales de la violencia.

Tráiler de Un marinero en la guerra en Netflix