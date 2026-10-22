En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Furor en Netflix: la serie corta de 3 capítulos que podés terminar de ver en un solo día

Netflix recuperó esta historia sobre la Segunda Guerra Mundial que combina supervivencia, drama familiar y apenas tiene tres episodios.

Furor en Netflix: la serie corta de 3 capítulos que podés terminar de ver en un solo día. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie corta de 3 capítulos que podés terminar de ver en un solo día. (Foto: Archivo)

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones internacionales. Entre ellas se encuentra una historia noruega que combina guerra, supervivencia y drama familiar, y que tiene un detalle particular: aunque originalmente se estrenó como película, llegó a la plataforma convertida en una miniserie de tres episodios que se puede ver en poco más de dos horas.

Leé también Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina, después del furor por "Lo dejamos acá"
Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina, después del furor por Lo dejamos acá. (Foto: Archivo)

Se trata de Un marinero en la guerra, una producción que reconstruye las experiencias de quienes quedaron atrapados en uno de los conflictos más devastadores del siglo XX sin formar parte de un ejército. La historia sigue a trabajadores del mar que, de un momento a otro, tuvieron que enfrentarse a los peligros de la Segunda Guerra Mundial sin armas y lejos de sus hogares.

La propuesta se distingue por poner el foco en los marineros civiles y sus familias. Mientras los protagonistas luchan por sobrevivir en el océano Atlántico, sus seres queridos deben afrontar la incertidumbre, la ocupación nazi y las consecuencias de una guerra que transformó sus vidas para siempre.

De qué trata Un marinero en la guerra en Netflix

El centro de la narración es Alfred Garnes, un trabajador del mar de clase obrera que está casado y tiene tres hijos. Su vida está marcada por las dificultades económicas y por la necesidad de garantizar el sustento de su familia.

Con la llegada de su tercer hijo, Alfred toma una decisión que considera necesaria: embarcarse en un navío mercante con la esperanza de regresar después de 18 meses. Su objetivo es trabajar lejos de casa para conseguir el dinero que necesita y ofrecerles mejores condiciones de vida a los suyos.

Sin embargo, sus planes se derrumban cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Alfred se encuentra en alta mar, lejos de Noruega y sin la posibilidad de regresar con facilidad a su hogar.

Alfred no atraviesa esta experiencia en soledad. A bordo del mismo barco se encuentra Sigbjørn Kvalen, su amigo de la infancia y compañero de trabajo.

Mientras Alfred y Sigbjørn intentan sobrevivir, Cecilia debe afrontar las consecuencias del conflicto desde Noruega. La esposa de Alfred queda a cargo de sus tres hijos y sin certezas sobre el destino de su marido.

El elenco principal de Un marinero en la guerra

  • Kristoffer Joner
  • Ine Marie Wilmann
  • Pål Sverre Hagen
  • Henrikke Lund Olsen
  • Téa Grønner Joner
  • Siv Torin Knudsen Petersen
  • Armand Hannestad
  • Daniel Berg
  • Noah Nygård
  • Oskar Hallaråker Hellesøy

Cuántos episodios tiene Un marinero en la guerra en Netflix

La producción está disponible en Netflix bajo el título Un marinero en la guerra. Su formato de tres episodios ofrece una alternativa para quienes prefieren las historias desarrolladas en capítulos, aunque originalmente fue concebida como una película de 150 minutos.

La propuesta combina drama bélico, supervivencia y una historia familiar atravesada por la separación. Su principal atractivo reside en presentar la guerra desde la perspectiva de los trabajadores civiles y de quienes quedaron esperando su regreso.

Alfred y Sigbjørn deben afrontar los peligros del Atlántico, mientras Cecilia intenta proteger a sus hijos en una Noruega ocupada. Sus historias avanzan en paralelo y muestran distintas consecuencias de un mismo conflicto.

La producción se suma así a las opciones de Netflix para quienes buscan relatos ambientados en la Segunda Guerra Mundial que se concentren en las experiencias humanas, las decisiones difíciles y las secuelas emocionales de la violencia.

Tráiler de Un marinero en la guerra en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Sumó una miniserie noruega de tres episodios sobre la Segunda Guerra Mundial.
  • Argumento: Narra la odisea de marineros civiles y sus familias atrapadas en el conflicto.
  • Disponibilidad: La producción, originalmente película, se puede ver completa en poco más de dos horas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva película española y es el thriller del año
Qué ver en Netflix: la miniserie de 6 episodios que es perfecta para maratonear
José Coronado y Luis Zahera arrasan en Netflix con la serie española más exitosa de todos los tiempos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar