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José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva película española y es el thriller del año

Esta película española llegó a Netflix con José Coronado al frente del elenco y una historia familiar que esconde una inquietante sospecha.

José Coronado arrasa con esta nueva película española y es el thriller del año. (Foto: Gentileza Netflix)

José Coronado arrasa con esta nueva película española y es el thriller del año. (Foto: Gentileza Netflix)

"Los creyentes", el thriller psicológico protagonizado por José Coronado que llegó al catálogo de Netflix en 2026, propone una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la amenaza podría estar dentro de la propia familia? La propuesta combina misterio, tensión doméstica y una historia marcada por las sospechas.

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La película reúne varios nombres conocidos de la ficción española. Además de Coronado, cuenta con Stéphanie Magnin como protagonista y lleva detrás a Carlos Montero y Darío Madrona, los guionistas y creadores vinculados al éxito de Élite. La dirección corre a cargo de Roger Gual, responsable de otros proyectos como Clanes y El desorden que dejas.

Todo comienza cuando Ruth, una mujer de 30 años que lleva tiempo distanciada de su familia, regresa a casa tras la muerte de su madre en circunstancias extrañas. Allí se encuentra con un padre que parece haber cambiado profundamente y cuya conducta la lleva a plantearse una posibilidad aterradora.

Qué película de Netflix ver hoy: la historia que pone a José Coronado en el centro de una inquietante sospecha

Los creyentes se incorporó al catálogo internacional de Netflix en julio de 2026. Su llegada reforzó la apuesta de la plataforma por las producciones españolas y por los relatos de suspense capaces de mantener al espectador pendiente de cada detalle.

La película parte de una situación reconocible: "Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió".

La joven lleva tiempo alejada de su familia. Cuando regresa, descubre que su padre, Martín, ya no parece ser el hombre que conocía. Desde su jubilación, se ha convertido en una persona gruñona y agresiva, con un comportamiento cada vez más errático y una obsesión que condiciona su manera de interpretar lo que sucede a su alrededor.

La pregunta que plantea la película es directa: ¿puede Ruth confiar en su propio padre o está viviendo con alguien capaz de cometer un crimen? Ese interrogante funciona como el principal motor narrativo.

José Coronado interpreta a un padre que despierta cada vez más dudas

José Coronado encabeza el reparto con el personaje de Martín, un hombre jubilado cuyo comportamiento provoca inquietud desde el regreso de su hija. Su carácter agresivo, sus reacciones imprevisibles y su adhesión a una teoría conspiranoica dibujan el retrato de una figura difícil de comprender.

El personaje ocupa una posición central en el conflicto. Para Ruth, el regreso a casa debería permitirle afrontar la pérdida de su madre y reencontrarse con su familia. Sin embargo, la actitud de Martín convierte esa experiencia en una sucesión de dudas.

La incertidumbre es uno de los elementos centrales de Los creyentes. Ruth necesita descubrir qué sucedió, pero también debe decidir hasta qué punto puede confiar en las personas más cercanas.

La interpretación de Coronado se sitúa así en el núcleo de una historia en la que las apariencias no ofrecen respuestas sencillas.

Los creadores de Élite vuelven a trabajar juntos en este thriller

Uno de los aspectos que más llaman la atención de Los creyentes es el equipo creativo que se encuentra detrás de la historia. El guion está firmado por Carlos Montero y Darío Madrona, que vuelven a trabajar juntos después de su experiencia en Élite.

Ambos participan también como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Su presencia conecta la película con dos nombres vinculados a algunas de las producciones españolas que han encontrado espacio en las plataformas de streaming.

La combinación de estos profesionales es uno de los elementos que acompañan el estreno de la película. El reencuentro de los creadores de Élite en una historia de suspense permite identificar una de las principales señas de identidad de esta producción: una trama que utiliza los vínculos personales como punto de partida para construir un conflicto más oscuro.

El elenco principal de Los creyentes: quiénes acompañan a José Coronado

  • Jose Coronado
  • Stéphanie Magnin
  • Alberto Olmo
  • Mabel Del Pozo
  • Fanny Gautier

Tráiler oficial de Los creyentes en Netflix

En pocas palabras

  • José Coronado protagoniza el thriller español “Los creyentes” en Netflix, explorando sospechas familiares.
  • La trama se centra en Ruth, quien regresa a casa tras la muerte de su madre y desconfía de su padre.
  • Los creadores de “Élite”, Carlos Montero y Darío Madrona, son los guionistas de esta producción.
Resumen generado por Thinkindot AI
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