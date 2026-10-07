HBO Max estrena "La Masacre de Flores", su nueva serie documental original

Dirigida por Augusto Tejada, La Masacre de Flores cuenta con producción ejecutiva de Juan José Campanella, Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.

El lanzamiento de La Masacre de Flores reafirma el compromiso de HBO Max con las historias basadas en hechos reales que impulsan conversaciones relevantes en la sociedad. A través de investigaciones rigurosas y una narrativa construida desde múltiples perspectivas, la plataforma ofrece una mirada profunda y reveladora sobre casos que marcaron a la opinión pública, con acceso exclusivo a testimonios clave y un enfoque respetuoso hacia los involucrados. El abordaje de HBO Max hacia estas historias promueve la reflexión y explora su impacto en diferentes ámbitos de la comunidad.

La Masacre de Flores, nueva serie documental original de HBO