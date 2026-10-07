En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
HBO
HBO Max
ESTRENOS

HBO Max estrena "La Masacre de Flores", su nueva serie documental original

El documental de HBO reconstruye uno de los casos criminales más conmocionantes de la historia argentina a partir del testimonio de Matías Bagnato, único sobreviviente de la tragedia.

HBO Max estrena La Masacre de Flores

HBO Max estrena "La Masacre de Flores", su nueva serie documental original. (Foto: Gentileza HBO)

La Masacre de Flores, nueva serie documental original de HBO, se estrenará el próximo 22 de octubre en HBO Max. Producida por 100 Bares, el documental presenta la historia de resiliencia de Matías Bagnato, único sobreviviente del incendio ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Flores, en el que murieron sus padres, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia.

Leé también HBO Max anuncia How to Survive Without Me, su nueva serie dramática original
HBO Max anuncia How to Survive Without Me, su nueva serie dramática original. (Foto: Gentileza HBO)

Lo que en un primer momento parecía una tragedia inexplicable reveló luego una trama de amenazas, violencia y venganza que culminó con la condena de Fructuoso Álvarez González, señalado como responsable del crimen.

Desde una perspectiva íntima y personal, Matías vuelve sobre el caso y sus consecuencias acompañado por Juan José Campanella, quien abre conversaciones que cuentan distintos momentos de su historia.

A través del testimonio en primera persona, junto con las voces de familiares, periodistas, abogados, integrantes del tribunal, amigos y personas que formaron parte del caso desde sus inicios, La Masacre de Flores recorre no sólo los acontecimientos que desembocaron en el crimen, sino también las décadas posteriores, atravesadas por el miedo, la exposición pública y una incesante búsqueda de justicia. La serie documental propone así una mirada que va más allá de la dimensión policial del caso para poner el foco en qué significa sobrevivir cuando las consecuencias de un crimen se extienden mucho más allá de una condena.

Dirigida por Augusto Tejada, La Masacre de Flores cuenta con producción ejecutiva de Juan José Campanella, Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.

El lanzamiento de La Masacre de Flores reafirma el compromiso de HBO Max con las historias basadas en hechos reales que impulsan conversaciones relevantes en la sociedad. A través de investigaciones rigurosas y una narrativa construida desde múltiples perspectivas, la plataforma ofrece una mirada profunda y reveladora sobre casos que marcaron a la opinión pública, con acceso exclusivo a testimonios clave y un enfoque respetuoso hacia los involucrados. El abordaje de HBO Max hacia estas historias promueve la reflexión y explora su impacto en diferentes ámbitos de la comunidad.

La Masacre de Flores, nueva serie documental original de HBO

En pocas palabras

  • HBO Max estrena "La Masacre de Flores", una serie documental original sobre el caso de Matías Bagnato.
  • El documental reconstruye el conmocionante caso criminal a través del testimonio del único sobreviviente y otras voces.
  • La producción explora las consecuencias del crimen y el significado de la resiliencia y la búsqueda de justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
HBO HBO Max
Notas relacionadas
The Last of Us: HBO anuncia a John Goodman, Ian Alexander y Laura Bailey en la tercera temporada
5 razones para ver "Harry Potter y la piedra filosofal", la nueva serie original de HBO
Día del Guardaparque Nacional: por qué se celebra el 9 de octubre en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar