HBO Max anuncia How to Survive Without Me, su nueva serie dramática original

Entre los actores invitados se encuentran Dar Zuzovsky, Genevieve Angelson, Joe Romano, Katie Aselton, Katie Monds, Kevin Changaris, Pressley Hosbach, Richard Blackmon, Sofía Rodríguez-Toymil y Will Yun Lee.

"Todos en Warner Bros. Television estamos muy emocionados de contar con otra nueva serie de nuestro brillante socio Greg Berlanti y su equipo. Se trata de un elenco increíble que da vida a una historia profundamente personal y conmovedora, llena de risas y de ese tipo de calidez humana que hace que el público se identifique al instante", dijo Channing Dungey, director ejecutivo de Warner Bros. Television Group. "Estamos emocionados de ser parte de este nuevo capítulo junto con HBO Max y no vemos la hora de dar vida a esta hermosa historia", agregó.

How to Survive Without Me cuenta con la producción ejecutiva de Sarah Schechter, Leigh London Redman y Robbie Rogers (a través de Berlanti Productions y su contrato general con Warner Bros. Television), Doran, Ryan O’Connell y Daniel Minahan, quien también dirige la serie.