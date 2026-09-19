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HBO Max anuncia How to Survive Without Me, su nueva serie dramática original

Con 15 episodios de una hora cada uno, esta nueva serie de HBO Max estará protagonizada por Ray Romano, Kaley Cuoco, Joshua Jackson y Rita Wilson.

HBO Max anuncia How to Survive Without Me

HBO Max anuncia How to Survive Without Me, su nueva serie dramática original. (Foto: Gentileza HBO)

HBO Max encargó directamente su nueva serie dramática original, How to Survive Without Me, tras la aprobación del episodio piloto. La producción corre a cargo de Greg Berlanti, quien se desempeña como productor ejecutivo y guionista a través de Berlanti Productions, con Kaley Cuoco en el elenco. La serie es un lanzamiento de Warner Bros. Televisión.

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Con 15 episodios de una hora cada uno, el episodio piloto fue escrito por Greg Berlanti y Bash Doran, con una historia firmada por Berlanti, Doran y Robbie Rogers.

De qué trata How to Survive Without Me en HBO Max

Tras la muerte de la matriarca Beverly, la familia De Angelis comenzó a desintegrarse, sin saber cómo lidiar con sus vidas complicadas y en constante cambio sin la guía de ella; pero, al más puro estilo de Beverly, ella encontró una manera de seguir dirigiendo todo desde el más allá. Si quieren vivir la obra final de Beverly, los miembros de la familia deben encontrar tiempo -y esforzarse- para mantenerse unidos y apoyarse mutuamente ante todos los desafíos de la vida que aún están por venir.

El elenco de la serie está formado por Ray Romano, Kaley Cuoco, Joshua Jackson, Julia Schlaepfer, Jack Ball, Kylar Miranda, Julian Grey, Scarlett Abinante, Tommy Dewey, Matthew Kellison, Colette Porch, Ella Rubin y Rita Wilson, quienes interpretan a los miembros de la familia De Angelis. Romano interpreta al patriarca de la familia y Wilson, a la matriarca fallecida.

Entre los actores invitados se encuentran Dar Zuzovsky, Genevieve Angelson, Joe Romano, Katie Aselton, Katie Monds, Kevin Changaris, Pressley Hosbach, Richard Blackmon, Sofía Rodríguez-Toymil y Will Yun Lee.

"Todos en Warner Bros. Television estamos muy emocionados de contar con otra nueva serie de nuestro brillante socio Greg Berlanti y su equipo. Se trata de un elenco increíble que da vida a una historia profundamente personal y conmovedora, llena de risas y de ese tipo de calidez humana que hace que el público se identifique al instante", dijo Channing Dungey, director ejecutivo de Warner Bros. Television Group. "Estamos emocionados de ser parte de este nuevo capítulo junto con HBO Max y no vemos la hora de dar vida a esta hermosa historia", agregó.

How to Survive Without Me cuenta con la producción ejecutiva de Sarah Schechter, Leigh London Redman y Robbie Rogers (a través de Berlanti Productions y su contrato general con Warner Bros. Television), Doran, Ryan O’Connell y Daniel Minahan, quien también dirige la serie.

En pocas palabras

  • HBO Max anuncia la nueva serie dramática original, How to Survive Without Me.
  • La serie, de 15 episodios, se centra en la familia De Angelis tras la muerte de su matriarca.
  • El elenco principal incluye a Ray Romano, Kaley Cuoco, Joshua Jackson y Rita Wilson.
Resumen generado por Thinkindot AI
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