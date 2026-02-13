En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
Febrero
ASTROLOGÍA

Horóscopo del 13 al 15 de febrero: el finde que cambia el ánimo ¡Estate atento!

La Luna intensifica emociones, recuerdos y decisiones rápidas. Lo que sentís no es casualidad, probá todo este finde que tenés el horóscopo a tu favor,

Cada signo vive el fin de semana con matices distintos. Foto: Ideogram/Horóscopo.

Escorpio se anima a decir lo que siente sin filtros. Foto: Horóscopo diario.

El horóscopo del 13 al 15 de febrero habla de un clima emocional variable: momentos de introspección seguidos de ganas urgentes de salir y hablar todo.

¿Te pasó de despertarte con nostalgia y terminar el día con energía social? Eso es energía lunar en acción.

Influencia general: sentir primero, pensar después

La energía de estos días puede traer:

  • Cambios de humor repentinos.

  • Recuerdos que reaparecen.

  • Necesidad de cerrar conversaciones pendientes.

  • Declaraciones inesperadas.

Es un fin de semana ideal para escuchar la intuición. Pero no para dramatizar.

Si un mensaje te molesta, no respondas en caliente. Si una emoción aparece, no la reprimas. Observá antes de actuar.

En lo laboral, conviene organizar pendientes el viernes para evitar ansiedad el domingo.

Signo por signo

Aries: Impulsividad alta. Bajá un cambio.

Tauro: Buscás estabilidad. Plan tranquilo gana.

Géminis: Comunicación intensa. Cuidado con malentendidos.

Cáncer: Sensibilidad a flor de piel.

Leo: Protagonismo social.

Virgo: Orden mental urgente.

Libra: Romanticismo activado.

Escorpio: Conversaciones profundas.

Sagitario: Necesidad de movimiento.

Capricornio: Responsabilidades primero.

Acuario: Ideas nuevas.

Piscis: Intuición poderosa.

Consejos prácticos

  • Dormí al menos siete horas.

  • Hidratate.

  • Evitá revisar chats antiguos.

  • Hacé algo creativo.

La Luna no viene a complicarte la vida. Viene a mostrar lo que ya estaba.

FAQ

¿Habrá cambios de humor?

Sí, es parte del tránsito lunar.

¿Es buen momento para hablar de amor?

Sí, si hay honestidad.

¿Conviene hacer compras grandes?

Mejor esperar.

¿Qué signos estarán más sensibles?

Cáncer y Piscis.

Conclusión

Este fin de semana puede dejar una conversación que cambie la dinámica de un vínculo. No ignores lo que sentís. La Luna ilumina lo que estaba oculto.

