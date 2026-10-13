Hulu da luz verde a la serie The X-Files, que llegará a Disney+ en Latinoamérica

Disney+ anuncia que el proyecto de Ryan Coogler, The X-Files, recibió luz verde para convertirse en serie. De Onyx Collective y producida por 20th Television en asociación con Proximity Media, la serie original de Hulu estará protagonizada por Danielle Deadwyler y Himesh Patel. Esta reinterpretación del clásico sigue a dos agentes del FBI altamente condecorados, pero muy diferentes entre sí, que forman un vínculo inesperado cuando son asignados a una división dedicada a casos relacionados con fenómenos inexplicables.