Hulu da luz verde a la serie The X-Files, que llegará a Disney+ en Latinoamérica

"Hace mucho tiempo que amo The X-Files, así que tener la oportunidad de escribir y dirigir el piloto ha significado muchísimo para mí", señaló Coogler. "Lo que creó Chris Carter es especial, y queríamos honrar todo aquello que hizo que la serie original conectara con tantas personas y, al mismo tiempo, encontrar nuestra propia manera de adentrarnos en ese mundo. Danielle y Himesh, junto con el resto del elenco, aportaron perspectivas y actuaciones muy originales a estos personajes, y ver cómo todo cobraba vida ha sido una de las partes más gratificantes de la experiencia. No podría haber pedido mejores colaboradores que mi equipo, mis colegas de Proximity Media y nuestros socios de Onyx Collective y 20th Television. Estoy agradecido por la confianza y el apoyo que nos brindaron mientras asumimos este nuevo capítulo".