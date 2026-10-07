En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Disney Plus
Serie
ESTRENOS

Qué ver en Disney+: se estrena "Phony: la otra madre", la nueva serie original de Hulu

Ya están disponibles el póster y el tráiler de la ficción protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola. Mirá cuándo se estrena la nueva serie de Disney+.

Qué ver en Disney+: se estrena Phony: la otra madre

Qué ver en Disney+: se estrena "Phony: la otra madre", la nueva serie original de Hulu. (Foto: Captura de pantalla)

Disney+ presentó el tráiler oficial y el poster de Phony: la otra madre, la próxima serie original de Hulu.

Leé también "Oasis: Don't Look Back In Anger" llega a Disney+: cuándo se estrena la película
Oasis: Dont Look Back In Anger llega a Disney+: cuándo se estrena la película. (Foto: Gentileza Disney)

Phony: la otra madre es una serie de misterio que sigue a un adolescente que despierta en el hospital tras un accidente automovilístico y descubre que su madre -su única figura parental y su mejor amiga- parece haber sido reemplazada por una impostora.

La serie está protagonizada por Connie Britton como “Ellen”, Sam Nivola como “Sonny”, Meera Syal como “Sharla”, Grace Brennan como “Mallory”, Mahaela Park como “Chloe”, Maliq Johnson como “Vogel” y Colter Lee como “Weldon”.

Nick Paley escribió y dirigió el primer episodio, y se desempeña como productor ejecutivo de la serie de media hora junto con Anthony King como co-showrunner (“Jury Duty Presents: Company Retreat”, “The Afterparty”), la protagonista de la serie Connie Britton, Charlie Alderman (Charlie’s Production Company), Drew Goddard y Sarah Esberg (Goddard Textiles). Andrea Massaro (Goddard Textiles) se desempeña como coproductora ejecutiva. La serie es producida por 20th Television.

Tráiler doblado de Phony: la otra madre en Disney+

En pocas palabras

  • Nueva serie de Disney+: Se presentó el tráiler y póster de "Phony: la otra madre", la nueva serie original de Hulu.
  • Trama de misterio: Un adolescente sufre un accidente y descubre que su madre ha sido reemplazada por una impostora.
  • Elenco principal: La ficción está protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Disney Plus Serie
Notas relacionadas
Messi llega a Disney+: mirá el adelanto, cómo será la nueva serie y cuándo se estrenará
Disney+: VisionQuest, la nueva serie original de Marvel, presentó un nuevo tráiler
Los insólitos mensajes que recibió Agustín Giay tras pedirle el poncho a la Sole: "Me destruye"

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar