Disney+ presentó el tráiler oficial y el poster de Phony: la otra madre, la próxima serie original de Hulu.
Ya están disponibles el póster y el tráiler de la ficción protagonizada por Connie Britton y Sam Nivola. Mirá cuándo se estrena la nueva serie de Disney+.
Qué ver en Disney+: se estrena "Phony: la otra madre", la nueva serie original de Hulu. (Foto: Captura de pantalla)
Disney+ presentó el tráiler oficial y el poster de Phony: la otra madre, la próxima serie original de Hulu.
Phony: la otra madre es una serie de misterio que sigue a un adolescente que despierta en el hospital tras un accidente automovilístico y descubre que su madre -su única figura parental y su mejor amiga- parece haber sido reemplazada por una impostora.
La serie está protagonizada por Connie Britton como “Ellen”, Sam Nivola como “Sonny”, Meera Syal como “Sharla”, Grace Brennan como “Mallory”, Mahaela Park como “Chloe”, Maliq Johnson como “Vogel” y Colter Lee como “Weldon”.
Nick Paley escribió y dirigió el primer episodio, y se desempeña como productor ejecutivo de la serie de media hora junto con Anthony King como co-showrunner (“Jury Duty Presents: Company Retreat”, “The Afterparty”), la protagonista de la serie Connie Britton, Charlie Alderman (Charlie’s Production Company), Drew Goddard y Sarah Esberg (Goddard Textiles). Andrea Massaro (Goddard Textiles) se desempeña como coproductora ejecutiva. La serie es producida por 20th Television.