"Coppola, el representante" regresa con su segunda temporada en Disney+

La segunda temporada de Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín, llega el 23 de octubre en exclusiva a Disney+. Porque si algo aprendió Guillermo Coppola a lo largo de los años es que toda historia tiene más de una versión. Los nuevos episodios invitan a seguir descubriendo qué ocurrió realmente detrás de algunas de las anécdotas más sorprendentes de una vida extraordinaria, marcada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las personalidades más influyentes de la época.