"Coppola, el representante" regresa con su segunda temporada en Disney+

La aclamada serie de comedia centrada en el representante de uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos llega con una nueva temporada. En lo que se percibe como un ritual cotidiano, Guillermo Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.