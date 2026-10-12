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"Coppola, el representante" regresa con su segunda temporada en Disney+

En el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ anuncia el regreso de su serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín.

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"Coppola, el representante" regresa con su segunda temporada en Disney+. (Foto: Gentileza Disney)

La segunda temporada de Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín, llega el 23 de octubre en exclusiva a Disney+. Porque si algo aprendió Guillermo Coppola a lo largo de los años es que toda historia tiene más de una versión. Los nuevos episodios invitan a seguir descubriendo qué ocurrió realmente detrás de algunas de las anécdotas más sorprendentes de una vida extraordinaria, marcada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las personalidades más influyentes de la época.

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La aclamada serie de comedia centrada en el representante de uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos llega con una nueva temporada. En lo que se percibe como un ritual cotidiano, Guillermo Coppola (Juan Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.

Coppola, el representante está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ariel Winograd quien además se desempeña como showrunner y está escrita por Emanuel Diez. La serie está realizada por Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

Los controles parentales de Disney+ garantizan que la plataforma sea una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia. Los suscriptores pueden crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.

Datos clave de Coppola, el representante

  • Título: Coppola, el representante – Temporada 2
  • Fecha de estreno: 23 de octubre en Disney+
  • Género: Comedia
  • Locaciones: Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles
  • Creado por: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Director y Showrunner: Ariel Winograd.
  • Autor: Emanuel Diez
  • Compañía de producción: Pampa Films y Gloriamundi Producciones

El elenco principal de Coppola, el representante

En pocas palabras

  • Regreso de la serie: "Coppola, el representante" estrena su segunda temporada el 23 de octubre en Disney+.
  • Trama de la temporada: Nuevos episodios exploran anécdotas de la vida de Guillermo Coppola, entre éxitos y glamour.
  • Elenco principal: La serie es protagonizada por Juan Minujín en el papel de Guillermo Coppola.
Resumen generado por Thinkindot AI
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