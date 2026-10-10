Luis Zahera arrasa con el estreno de un nuevo thriller y es la película del año en Netflix

Netflix ya presentó el primer avance y las imágenes iniciales de la película, además de confirmar su fecha de lanzamiento. Con estos materiales, la compañía comenzó a mostrar una de sus apuestas españolas para el tramo final de 2026.





De qué trata Colisión, la nueva película de Netflix

La historia de Colisión comienza con una situación reconocible dentro del cine policial: un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid en plena crisis económica. Sin embargo, el asalto funciona como el detonante de una trama en la que el verdadero peligro no se limita al delito ni a la posibilidad de terminar en prisión.

A medida que avanzan los acontecimientos, las relaciones entre los personajes y sus verdaderas intenciones adquieren un peso determinante. Lo que inicialmente puede interpretarse como un robo se transforma en una sucesión de situaciones en las que cada movimiento tiene consecuencias y cualquier información puede modificar el rumbo de la historia.

El miedo, la desconfianza y la necesidad de sobrevivir se convierten en elementos centrales del relato. Los protagonistas deberán enfrentarse a un escenario en el que no resulta sencillo distinguir entre aliados y adversarios, mientras las decisiones individuales pueden poner en riesgo al conjunto.

La película juega con la incertidumbre y con la posibilidad de que los personajes no sean quienes dicen ser. Esa premisa abre la puerta a una narración que busca mantener al espectador atento a los detalles, las contradicciones y las pistas que aparecen a lo largo de la historia.

El contexto económico también constituye una parte importante del planteo. La crisis no funciona solamente como telón de fondo, sino que sitúa el relato en un entorno de fragilidad e inseguridad, donde las circunstancias pueden empujar a las personas a tomar decisiones extremas.

De esta manera, Colisión combina el punto de partida de un relato criminal con una propuesta centrada en los comportamientos humanos. El atraco es el acontecimiento que pone todo en marcha, pero el desarrollo de la historia también se concentra en las motivaciones, los conflictos y los secretos que acompañan a quienes participan en él.

Netflix apuesta así por un thriller que busca reunir dos ingredientes habituales del género: una situación límite y un grupo de personajes cuyas verdaderas intenciones no resultan evidentes desde el principio.

Daniel Sánchez Arévalo cambia de género con Colisión

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el regreso de Daniel Sánchez Arévalo a la dirección cinematográfica con una propuesta diferente de sus trabajos anteriores.

El realizador construyó buena parte de su reconocimiento a partir de películas como AzulOscuroCasiNegro, Primos y Diecisiete, títulos que permiten identificar una trayectoria vinculada a las relaciones personales, los conflictos íntimos y las historias atravesadas por las decisiones de sus protagonistas.

Con Colisión, el director se propone explorar otro territorio narrativo. La acción, el suspense y los giros argumentales ocupan un lugar central en una película que busca ofrecer una experiencia distinta tanto para él como para el público que sigue su trabajo.

El propio Sánchez Arévalo explicó que la oportunidad surgió a partir de una conversación con Ramón Campos, productor y guionista vinculado al proyecto. La propuesta de abordar una historia diferente despertó su interés desde el primer momento.

Según relató el cineasta, la posibilidad de salir de su universo habitual y trabajar con una historia que no había surgido originalmente de su imaginación fue uno de los factores que lo convencieron.

En su descripción del proyecto, utilizó una comparación que resume el tipo de experiencia que pretende construir: una montaña rusa capaz de llevar al público por diferentes estados emocionales, con acción, intriga, desconcierto y momentos de diversión.

La intención, por lo tanto, no pasa únicamente por contar un atraco, sino por convertirlo en el punto de partida de una narración dinámica, en la que los acontecimientos puedan modificar continuamente la percepción del espectador.

El director también destacó la importancia del elenco reunido para la película. La presencia de intérpretes con recorridos muy diferentes le permite trabajar con una combinación de estilos y registros que puede resultar especialmente útil en una historia donde las personalidades y los secretos tienen un papel fundamental.

Para Sánchez Arévalo, el cambio de género supone una oportunidad de ampliar su experiencia cinematográfica y explorar recursos narrativos distintos de los que marcaron sus anteriores producciones.





Luis Zahera, Laia Costa y Karra Elejalde lideran el reparto

El elenco es uno de los principales atractivos de Colisión. La película reúne a seis intérpretes con trayectorias destacadas en el cine y la televisión española, una combinación que refuerza la apuesta de Netflix por sus producciones originales.

Luis Zahera es uno de los nombres centrales del proyecto. El actor, reconocido por trabajos como As bestas y Animal, cuenta con experiencia en personajes de fuerte presencia dramática y se suma a una historia donde la tensión y los conflictos entre los protagonistas tendrán un lugar determinante.

A su lado estará Laia Costa, conocida por películas como Cinco lobitos y Un amor. La intérprete forma parte de una generación de actrices que ha conseguido reconocimiento por su participación en producciones cinematográficas de distintos géneros.

Otro de los protagonistas será Karra Elejalde, quien construyó una extensa trayectoria con títulos como Ocho apellidos vascos y Mientras dure la guerra. Su participación suma experiencia y variedad interpretativa a una película que reúne perfiles muy diferentes.

El reparto también contará con Tamar Novas, actor que participó en Mar adentro y en la serie Clanes. Su incorporación completa un conjunto de intérpretes con experiencia tanto en el cine como en la televisión.

Por su parte, Álvaro Cervantes, conocido por producciones como Sorda y Loco por ella, se suma a la historia con un recorrido que abarca proyectos dramáticos y comedias.

El elenco principal se completa con Lluís Homar, actor que participó en películas como La mala educación y Los abrazos rotos. Su presencia añade otro nombre reconocido a una producción que apuesta por reunir distintas generaciones de intérpretes españoles.

La combinación de estos actores constituye uno de los puntos fuertes de la propuesta. En una historia de engaños y desconfianza, los matices interpretativos pueden resultar fundamentales para mantener la incertidumbre sobre las motivaciones de cada personaje.

Por el momento, la información difundida sobre la película permite conocer a sus protagonistas y la premisa general, aunque no revela todos los detalles de sus papeles ni la manera en que se relacionarán a lo largo de la trama.

Esa reserva forma parte del atractivo inicial de la producción: el público conoce el escenario del conflicto y a los intérpretes que participarán, pero todavía quedan incógnitas sobre el desarrollo del atraco y las consecuencias que tendrá para cada uno.

Bambú Producciones, detrás del nuevo thriller español

Colisión cuenta con la producción de Bambú Producciones, la compañía encabezada por Ramón Campos que se ha consolidado como una de las productoras españolas con mayor presencia internacional.

Fundada en 2008, la empresa desarrolló proyectos de ficción, documentales y películas, con una trayectoria que abarca diferentes géneros y formatos. Su catálogo incluye historias de época, dramas, investigaciones sobre hechos reales y producciones centradas en sucesos criminales.

Entre sus títulos televisivos más conocidos se encuentran Gran Hotel, Velvet, Fariña y Las chicas del cable. La compañía también participó en proyectos documentales como El caso Alcàsser y El caso Asunta, además de producir trabajos cinematográficos como Malasaña 32, La viuda negra y Rondallas.

En Colisión, Ramón Campos participa como productor ejecutivo y comparte las tareas de guion con Daniel Sánchez Arévalo. Esta colaboración reúne a dos perfiles con experiencia en la construcción de relatos audiovisuales y en el desarrollo de historias pensadas para captar la atención del público.

La participación de Bambú también permite situar la película dentro de una línea de producciones españolas que combinan una identidad local con elementos narrativos capaces de conectar con audiencias de distintos países.

El escenario madrileño y el contexto económico aportan un marco reconocible, mientras que el conflicto criminal, la tensión entre los personajes y los secretos que atraviesan el relato constituyen elementos que pueden despertar interés más allá de España.

La trayectoria de la productora incluye proyectos muy diferentes entre sí, por lo que Colisión representa una nueva oportunidad para explorar el terreno del suspense desde una perspectiva cinematográfica.





Cuándo se estrena Colisión en Netflix

Netflix confirmó que Colisión estará disponible desde el 30 de octubre de 2026. La plataforma anunció la fecha el 9 de septiembre, junto con el primer avance y las primeras imágenes de la producción.

El lanzamiento forma parte de la oferta de contenidos españoles prevista para la última etapa del año. En este caso, la película reúne varios elementos que suelen despertar interés entre los seguidores del cine de suspense: un delito que desencadena una situación límite, un reparto conocido y un director que explora por primera vez el género.

La llegada al catálogo permitirá que los suscriptores accedan a la producción a través del servicio de streaming, sin necesidad de acudir a una sala de cine.

Por ahora, los datos confirmados incluyen la fecha de estreno, el nombre del director, la productora, el elenco principal y el planteo general de la historia. La información difundida no detalla todos los giros argumentales ni permite anticipar el desenlace.

Para quienes siguen las novedades del cine español, el proyecto también despierta interés por el cambio de registro de Sánchez Arévalo. Su decisión de abordar una historia centrada en un atraco y en una sucesión de engaños marca una diferencia con buena parte de los títulos por los que se hizo conocido.





Por qué Colisión puede interesar a los fanáticos de los thrillers

El principal atractivo de la película está en la combinación de una premisa criminal con una estructura basada en la incertidumbre. Un atraco puede parecer un punto de partida sencillo, pero la historia propone ampliar el conflicto y convertirlo en una situación donde las intenciones de los personajes no están claras.

La desconfianza será uno de los ejes de la narración: cada decisión puede modificar las relaciones entre los protagonistas y cualquier aparente certeza puede quedar en entredicho.

A esto se suma la ambientación en plena crisis económica. El contexto introduce una dimensión social que acompaña el conflicto y sitúa a los personajes en un escenario de inestabilidad.

Otro elemento es el reparto. La presencia de intérpretes con experiencias y registros distintos puede favorecer una historia coral, en la que el peso narrativo no recaiga necesariamente en una única figura, sino en las interacciones entre varios protagonistas.

Por último, el proyecto marca una nueva etapa para su director. La oportunidad de trabajar con recursos propios del thriller le permitirá explorar el ritmo, la tensión y la construcción de sorpresas como herramientas centrales del relato.

Con estos ingredientes, Colisión se prepara para llegar a Netflix con una propuesta que combina crimen, misterio y un elenco de figuras reconocidas. El 30 de octubre será el momento de descubrir cómo se desarrolla el atraco y qué secretos se esconden detrás de sus protagonistas.

La película ya tiene fecha de estreno y sus primeras imágenes comenzaron a mostrar el universo que construyó Sánchez Arévalo. Ahora, la expectativa se concentra en conocer cómo se conectarán las distintas piezas de una historia que plantea una premisa inquietante: en determinadas circunstancias, nadie es exactamente quien parece ser.



