Netflix tiene la mejor película de Juan José Campanella y dura menos de 2 horas

De qué trata la película Metegol en Netflix

La trama tiene como protagonista a Amadeo, un joven que vive en un pueblo tranquilo y que mantiene una relación muy especial con el metegol. Para él, los pequeños jugadores que maneja no son simplemente piezas de un entretenimiento. Forman parte de su mundo cotidiano y de una rutina que parece difícil de alterar.

Sin embargo, todo cambia cuando aparece Grosso, un antiguo compañero que tomó un camino completamente diferente y terminó convirtiéndose en un reconocido futbolista.

El regreso de Grosso no será una visita cualquiera. El personaje llegará con la intención de transformar el pueblo y quedarse con los terrenos donde creció. Esa situación pondrá a Amadeo frente a un conflicto que será mucho más grande que una simple disputa por un espacio conocido.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando vuelve su archienemigo buscando venganza, un as del metegol debe salvar su pueblo y reconquistar a su chica con la ayuda de su equipo mágicamente encarnado".

El elenco principal de la película Metegol

Horacio Fontova

Fabián Gianola

Lucía Maciel

David Masajnik

Pablo Rago

Diego Ramos

Miguel Ángel Rodríguez

Coco Sily

Por qué Metegol todavía genera interés en Netflix

La salida de Metegol de Netflix vuelve a poner el foco sobre una película que logró permanecer durante varios años dentro de una de las plataformas de streaming más utilizadas.

Su propuesta se diferencia de otras producciones porque parte de una idea cotidiana. A partir de esa premisa se desarrolla una historia que combina elementos fantásticos con conflictos relacionados con el pueblo, la amistad y los recuerdos.

El vínculo de Amadeo con el juego también permite presentar una idea sencilla: aquello que parece pequeño puede tener un enorme valor cuando está relacionado con experiencias personales.

Por eso, la aventura no queda limitada a los partidos o a la competencia deportiva. El protagonista tendrá que enfrentar una transformación personal mientras intenta proteger el lugar al que siente que pertenece.

Hasta cuándo estará disponible Metegol en Netflix

El retiro de Metegol se enmarca en los cambios habituales que atraviesa el catálogo de Netflix. La película argentina estará disponible hasta el próximo 15 de octubre.

Las plataformas de streaming modifican constantemente su oferta y los títulos disponibles pueden permanecer durante un período determinado antes de dejar de formar parte del servicio.

Para quienes quieran volver a verla, la noticia representa una oportunidad para aprovechar el tiempo que permanezca disponible en la plataforma.

La película presenta además una característica particular: fue dirigida por Juan José Campanella, uno de los nombres más reconocidos del cine argentino, y trasladó una historia vinculada con el fútbol y la cultura local al terreno de la animación.

Mirá el tráiler de Metegol