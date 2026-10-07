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Netflix tiene la mejor película de Juan José Campanella y dura menos de 2 horas

Triste noticia: Netflix retira de su catálogo una destacada película argentina dirigida por Campanella tras varios años disponible.

Netflix tiene la mejor película de Juan José Campanella

Netflix tiene la mejor película de Juan José Campanella, dura menos de 2 horas y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

Netflix dejará de tener disponible en la plataforma una destacada película argentina dirigida por Juan José Campanella, una producción animada que durante varios años formó parte de la oferta de la N roja y que se convirtió en una de las propuestas argentinas más recordadas por el público.

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En este caso, la película que tiene los días contados es "Metegol", una producción dirigida por Campanella que llevó al terreno de la animación una historia atravesada por el fútbol, la amistad y los recuerdos de la infancia.

La decisión forma parte de los habituales movimientos que realiza Netflix Argentina sobre su catálogo. El servicio de streaming incorpora nuevas producciones, modifica su oferta y también retira títulos que dejan de estar disponibles para sus suscriptores.

La salida genera especial interés porque no se trata de una producción desconocida. Por el contrario, Metegol es una de las películas animadas argentinas más reconocidas y presenta una historia pensada para combinar aventura, humor y emoción.

De qué trata la película Metegol en Netflix

La trama tiene como protagonista a Amadeo, un joven que vive en un pueblo tranquilo y que mantiene una relación muy especial con el metegol. Para él, los pequeños jugadores que maneja no son simplemente piezas de un entretenimiento. Forman parte de su mundo cotidiano y de una rutina que parece difícil de alterar.

Sin embargo, todo cambia cuando aparece Grosso, un antiguo compañero que tomó un camino completamente diferente y terminó convirtiéndose en un reconocido futbolista.

El regreso de Grosso no será una visita cualquiera. El personaje llegará con la intención de transformar el pueblo y quedarse con los terrenos donde creció. Esa situación pondrá a Amadeo frente a un conflicto que será mucho más grande que una simple disputa por un espacio conocido.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando vuelve su archienemigo buscando venganza, un as del metegol debe salvar su pueblo y reconquistar a su chica con la ayuda de su equipo mágicamente encarnado".

El elenco principal de la película Metegol

  • Horacio Fontova
  • Fabián Gianola
  • Lucía Maciel
  • David Masajnik
  • Pablo Rago
  • Diego Ramos
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Coco Sily

Por qué Metegol todavía genera interés en Netflix

La salida de Metegol de Netflix vuelve a poner el foco sobre una película que logró permanecer durante varios años dentro de una de las plataformas de streaming más utilizadas.

Su propuesta se diferencia de otras producciones porque parte de una idea cotidiana. A partir de esa premisa se desarrolla una historia que combina elementos fantásticos con conflictos relacionados con el pueblo, la amistad y los recuerdos.

El vínculo de Amadeo con el juego también permite presentar una idea sencilla: aquello que parece pequeño puede tener un enorme valor cuando está relacionado con experiencias personales.

Por eso, la aventura no queda limitada a los partidos o a la competencia deportiva. El protagonista tendrá que enfrentar una transformación personal mientras intenta proteger el lugar al que siente que pertenece.

Hasta cuándo estará disponible Metegol en Netflix

El retiro de Metegol se enmarca en los cambios habituales que atraviesa el catálogo de Netflix. La película argentina estará disponible hasta el próximo 15 de octubre.

Las plataformas de streaming modifican constantemente su oferta y los títulos disponibles pueden permanecer durante un período determinado antes de dejar de formar parte del servicio.

Para quienes quieran volver a verla, la noticia representa una oportunidad para aprovechar el tiempo que permanezca disponible en la plataforma.

La película presenta además una característica particular: fue dirigida por Juan José Campanella, uno de los nombres más reconocidos del cine argentino, y trasladó una historia vinculada con el fútbol y la cultura local al terreno de la animación.

Mirá el tráiler de Metegol

En pocas palabras

  • Netflix retira: La plataforma de streaming dejará de ofrecer la película argentina "Metegol" de Juan José Campanella el 15 de octubre.
  • Trama: La animación narra la historia de Amadeo, un joven apasionado por el metegol que debe defender su pueblo de un excompañero.
  • Producción destacada: "Metegol" es una de las películas animadas argentinas más reconocidas, combinando aventura, humor y la cultura del fútbol.
Resumen generado por Thinkindot AI
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