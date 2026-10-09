Luis Zahera y José Coronado arrasan en Netflix con esta serie ideal para ver en el fin de semana

Entrevías, la serie española de Netflix que llegó a 71 países

El recorrido internacional de Entrevías permite observar cómo las plataformas de streaming pueden ampliar la audiencia de una producción televisiva más allá de su mercado original. La serie consiguió ingresar en el top 10 de Netflix en 71 países, un alcance que la puso frente a espectadores con gustos y hábitos de consumo diferentes.

Este fenómeno suele relacionarse con el denominado efecto Netflix: una producción puede encontrar nuevas audiencias cuando queda disponible en distintos territorios y los espectadores tienen la posibilidad de acceder a varios episodios de manera consecutiva.

En ese contexto, las ficciones españolas lograron ganar visibilidad internacional gracias a historias que combinan conflictos reconocibles con escenarios y personajes propios. El suspenso criminal, los secretos familiares y las tensiones sociales son algunos de los ingredientes que pueden despertar el interés de públicos que no necesariamente están familiarizados con la televisión del país europeo.

En el caso de Entrevías, el punto de partida es sencillo, pero permite desarrollar diferentes conflictos. Un hombre que intenta mantener el control de su vida cotidiana se ve obligado a intervenir cuando descubre que su nieta está expuesta a situaciones peligrosas. Lo que comienza como una preocupación familiar se transforma progresivamente en un enfrentamiento con el mundo delictivo.

El resultado es una ficción que no se limita a presentar delitos y persecuciones. También explora las dificultades para sostener los vínculos personales, las diferencias generacionales y las consecuencias de actuar movido por la necesidad de proteger a alguien cercano.





De qué trata Entrevías: un abuelo enfrenta al narcotráfico para proteger a su nieta

El eje narrativo de Entrevías es Tirso Abantos, un exmilitar que administra una ferretería y lleva una vida organizada alrededor de la disciplina, el trabajo y sus propias convicciones.

Tirso es un hombre de carácter fuerte, poco dispuesto a modificar sus opiniones y con escasa paciencia para las conductas que considera incorrectas. Su experiencia militar influye en su manera de afrontar los problemas: prefiere actuar directamente antes que recurrir a largas negociaciones.

Esa personalidad, que puede ayudarlo a mantener el control en determinadas circunstancias, también genera dificultades en sus relaciones personales. Su rigidez lo lleva a enfrentarse con personas que no comparten su visión del mundo y complica la convivencia con quienes esperan de él una actitud más comprensiva.

Sin embargo, el escenario cambia cuando debe involucrarse en la vida de su nieta Irene. La joven mantiene una relación sentimental con un muchacho y ambos tienen planes que la llevan a alejarse de su entorno familiar. En medio de esa situación, Irene entra en contacto con una red vinculada al tráfico de drogas que opera en el barrio.

La aparición de ese peligro modifica las prioridades de Tirso. El exmilitar deja de concentrarse exclusivamente en su trabajo y en sus rutinas para intentar evitar que su nieta quede atrapada en una situación que pueda ponerla en riesgo.

La protección familiar se convierte así en el motor de la historia. Tirso está dispuesto a intervenir, aunque sus métodos no siempre sean los más prudentes y sus decisiones puedan desencadenar nuevos enfrentamientos.

La serie construye buena parte de su tensión a partir de ese contraste: el protagonista quiere mantener a Irene a salvo, pero su forma de actuar puede complicar las cosas en lugar de resolverlas de inmediato.





José Coronado interpreta a Tirso Abantos, el protagonista de Entrevías

José Coronado es el encargado de dar vida a Tirso Abantos, un personaje que combina experiencia, temperamento y una visión del mundo marcada por las normas que se impuso a lo largo de su vida.

Su interpretación sostiene buena parte del relato, ya que el protagonista no necesita explicar constantemente sus emociones para transmitir preocupación, enojo o desconfianza. Sus reacciones y su manera de relacionarse con los demás permiten comprender por qué suele entrar en conflicto con quienes lo rodean.

Tirso no responde al modelo clásico del héroe que siempre encuentra la solución correcta. Es un hombre que comete errores, se deja llevar por sus convicciones y puede recurrir a métodos discutibles cuando considera que una situación requiere una respuesta inmediata.

Esa combinación de cualidades y defectos le da un lugar central dentro de la trama. Sus intenciones pueden ser comprensibles, pero las consecuencias de sus actos no siempre coinciden con lo que esperaba conseguir.

La relación con Irene también permite mostrar otra dimensión del personaje. El exmilitar debe afrontar una situación que no puede resolver únicamente mediante la disciplina o la autoridad. La distancia generacional, los desacuerdos y las decisiones de su nieta lo obligan a lidiar con una realidad que escapa a su control.

En lugar de presentar a Tirso como una figura infalible, Entrevías desarrolla un protagonista que debe enfrentarse tanto a los problemas del barrio como a sus propias limitaciones.





Luis Zahera es Ezequiel, el policía que se mueve en una zona ambigua

Otro de los nombres centrales del reparto es Luis Zahera, quien interpreta a Ezequiel, un policía corrupto que introduce nuevas tensiones en la historia.

Su personaje se diferencia de Tirso por la manera en que se relaciona con el poder, las reglas y las personas que forman parte de su entorno. Mientras el exmilitar suele actuar de frente y expresa sus opiniones sin demasiados rodeos, Ezequiel se mueve en un terreno más ambiguo.

Esa diferencia permite que los dos personajes aporten perspectivas distintas sobre los conflictos que atraviesan el barrio. La justicia, la autoridad y la posibilidad de intervenir frente al delito no aparecen como cuestiones sencillas, sino como problemas que se complican por los intereses particulares y las contradicciones de quienes participan en ellos.

La condición de policía de Ezequiel tampoco significa que represente de manera automática el orden. Su corrupción introduce una contradicción que afecta la percepción de las instituciones y agrega incertidumbre a las situaciones que se desarrollan en la ficción.

El personaje interpretado por Zahera funciona, además, como un contrapunto para el protagonista. Los dos tienen métodos propios y no siempre comparten la misma manera de entender lo que sucede a su alrededor.

La presencia de ambos actores contribuye a sostener los enfrentamientos y las conversaciones cargadas de tensión que caracterizan a la producción. Sus diferencias permiten que el conflicto no dependa únicamente de la acción física, sino también de los desacuerdos, las estrategias y las decisiones personales.

El elenco completo de Entrevías: quiénes acompañan a José Coronado

Además de sus dos protagonistas masculinos, Entrevías cuenta con un reparto que participa en las diferentes historias familiares, sentimentales y criminales que se desarrollan a lo largo de sus temporadas.

Entre los intérpretes que forman parte de la producción se encuentran Nona Sobo y Felipe Londoño, junto con otros actores que contribuyen a construir el universo de personajes del barrio.

El elenco incluye a:

José Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

La variedad de personajes permite que la trama se extienda más allá de la relación entre Tirso e Irene. Las historias secundarias aportan nuevos conflictos y muestran cómo las decisiones de una persona pueden repercutir en su familia, sus amistades y el entorno en el que vive.

De esa manera, el barrio no funciona solamente como un escenario para los enfrentamientos. También constituye el espacio en el que se cruzan las aspiraciones individuales, las relaciones afectivas y las consecuencias de la delincuencia.

Cuatro temporadas y 32 episodios: cuánto dura Entrevías en Netflix

Uno de los aspectos que pueden resultar importantes para quienes evalúan empezar una serie es la cantidad de capítulos que deberán ver para completar la historia.

En este caso, Entrevías cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 episodios. Esa extensión permite seguir la evolución de sus personajes a lo largo de diferentes conflictos sin que sea necesario esperar el estreno de nuevas entregas.

La estructura de la ficción combina la continuidad de la historia principal con situaciones que modifican las relaciones entre los protagonistas. Las decisiones de Tirso, los problemas que enfrenta Irene y las intervenciones de Ezequiel contribuyen a mantener en movimiento la trama.

La ferretería del protagonista representa uno de los espacios vinculados con su rutina y su intento de conservar cierta normalidad. Sin embargo, las amenazas que aparecen alrededor de su nieta lo obligan a involucrarse cada vez más en situaciones que exceden su actividad cotidiana.

El contraste entre esos dos mundos es uno de los elementos que organizan el relato. Por un lado, está la vida familiar y laboral que Tirso intenta sostener; por el otro, aparece un entorno atravesado por el narcotráfico, los enfrentamientos y los intereses de distintos personajes.

Para quienes disfrutan de las historias cerradas, las cuatro temporadas permiten recorrer la evolución de los protagonistas y conocer el desenlace de la ficción, que finalizó su recorrido en 2024.





Por qué Entrevías puede interesar a los fanáticos de los thrillers españoles

El atractivo de Entrevías está relacionado con la combinación de varios elementos habituales del género policial, aunque la serie incorpora un componente familiar que ocupa un lugar central en la historia.

El narcotráfico y la delincuencia funcionan como motores del conflicto, pero las motivaciones de los personajes no se reducen a la lucha entre buenos y malos. Las decisiones personales, los errores y las contradicciones influyen en el desarrollo de los acontecimientos.

Tirso es un ejemplo de esa construcción. Su objetivo de proteger a Irene puede resultar comprensible, pero su temperamento y su tendencia a intervenir de manera contundente también generan consecuencias. La serie plantea así una tensión entre las intenciones del protagonista y los resultados de sus acciones.

Ezequiel, por su parte, incorpora otra mirada sobre la autoridad y la legalidad. Su condición de policía corrupto dificulta cualquier interpretación sencilla de los acontecimientos y agrega incertidumbre a las relaciones entre los personajes.

A eso se suma el entorno social en el que transcurre la ficción. El barrio reúne diferentes realidades y permite mostrar cómo los problemas delictivos afectan a quienes viven allí, incluso cuando no participan directamente en ellos.

La combinación de acción, drama familiar y personajes moralmente ambiguos hace que la serie pueda interesar a quienes buscan una historia en la que los conflictos no se resuelven exclusivamente mediante persecuciones o enfrentamientos.

Entrevías terminó en 2024, pero su historia sigue disponible para nuevos espectadores

Aunque la ficción ya concluyó, su recorrido internacional demuestra cómo una serie puede continuar encontrando público después de su emisión original. La disponibilidad en una plataforma de streaming facilita que nuevos espectadores descubran una producción que quizá no habían visto cuando se estrenó.

El caso de Entrevías también permite observar el papel de las plataformas en la circulación de contenidos audiovisuales. Una historia concebida para un mercado determinado puede llegar a otros países y despertar interés entre personas que se acercan a ella por sus protagonistas, su género o las recomendaciones de otros usuarios.

Su llegada al top 10 de Netflix en 71 países fue uno de los indicadores de esa expansión. Sin embargo, ese dato no implica que todos los espectadores compartan las mismas preferencias ni garantiza que la propuesta resulte atractiva para cualquier público.

Quienes disfrutan de los thrillers criminales, los relatos con tensión constante y las historias familiares atravesadas por situaciones extremas pueden encontrar en la serie varios motivos para darle una oportunidad.

Con José Coronado al frente, Luis Zahera en un papel central y una historia que se desarrolla a lo largo de 32 episodios, Entrevías reúne los ingredientes de una ficción que combina delincuencia, vínculos personales y decisiones difíciles.

Para quienes todavía no la conocen, sus cuatro temporadas ofrecen la posibilidad de descubrir una trama completa y seguir el recorrido de personajes que deben enfrentarse tanto a los peligros de su entorno como a sus propios errores.



