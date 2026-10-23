Luis Zahera arrasa en Netflix con su nuevo thriller y es la película española del año

Según el resumen oficial en Netflix: "Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

La crisis de la vivienda se cuela en el nuevo thriller español

Uno de los aspectos que distinguirán a Colisión será su conexión con una preocupación que ya ha encontrado espacio en otras producciones españolas: la dificultad para acceder a una vivienda digna. En este caso, la cuestión social aparecerá vinculada a un relato criminal, una fórmula que permitirá desarrollar el suspense en un entorno de presión económica.

La vivienda no será, por tanto, un asunto aislado del resto de la historia. Su presencia ayudará a situar el relato en un escenario de dificultades económicas, aunque todavía no se han divulgado detalles suficientes para precisar cómo afectará el problema residencial a cada personaje.

Este planteamiento también permitirá que la película se acerque a una tendencia del audiovisual español: utilizar géneros populares, como el thriller, para introducir conflictos sociales reconocibles. La intriga y el ritmo narrativo pueden atraer a quienes buscan una historia criminal, mientras que el trasfondo económico añadirá otra dimensión a los acontecimientos.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

La nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), está protagonizada por Laia Costa (Cinco lobitos, Un amor), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, Mientra dure la guerra), Luis Zahera (As bestas, Animal), Tamar Novas (Mar Adentro, Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda, Loco por ella) y Lluís Homar (La mala educación, Los abrazos rotos) y que llegará a Netflix el próximo 30 de octubre.

Tráiler oficial de Colisión en Netflix