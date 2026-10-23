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Luis Zahera arrasa en Netflix con su nuevo thriller y es la película española del año

Luis Zahera protagoniza en Netflix una de las películas españolas más llamativas del año: un thriller donde un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones.

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nuevo thriller y es la película española del año. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nuevo thriller y es la película española del año. (Foto: Archivo)

El regreso de Luis Zahera al catálogo de Netflix va a poner el foco en una historia en la que nada parece tan sencillo como conseguir un botín y escapar. La película "Colisión" llegará a la plataforma el 30 de octubre de 2026 con una propuesta que combinará un asalto bancario, una crisis económica y el problema del acceso a una vivienda digna.

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La película está producida por Bambú Producciones (La viuda negra, Fariña, El caso Alcasser, El caso Asunta), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo. Con estos nombres detrás de la película, Netflix apostará por un relato que mezclará tensión criminal y conflictos sociales.

La llegada de Colisión se producirá en un momento en el que la crisis de la vivienda ocupa un lugar destacado en el debate público y también en las producciones audiovisuales españolas. El largometraje incorporará esa preocupación a una trama de atracadores, víctimas y engaños, en la que los acontecimientos van a poner a prueba los límites de cada personaje.

De qué trata Colisión, la película que llegará a Netflix

La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

Según el resumen oficial en Netflix: "Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

La crisis de la vivienda se cuela en el nuevo thriller español

Uno de los aspectos que distinguirán a Colisión será su conexión con una preocupación que ya ha encontrado espacio en otras producciones españolas: la dificultad para acceder a una vivienda digna. En este caso, la cuestión social aparecerá vinculada a un relato criminal, una fórmula que permitirá desarrollar el suspense en un entorno de presión económica.

La vivienda no será, por tanto, un asunto aislado del resto de la historia. Su presencia ayudará a situar el relato en un escenario de dificultades económicas, aunque todavía no se han divulgado detalles suficientes para precisar cómo afectará el problema residencial a cada personaje.

Este planteamiento también permitirá que la película se acerque a una tendencia del audiovisual español: utilizar géneros populares, como el thriller, para introducir conflictos sociales reconocibles. La intriga y el ritmo narrativo pueden atraer a quienes buscan una historia criminal, mientras que el trasfondo económico añadirá otra dimensión a los acontecimientos.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

La nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), está protagonizada por Laia Costa (Cinco lobitos, Un amor), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos, Mientra dure la guerra), Luis Zahera (As bestas, Animal), Tamar Novas (Mar Adentro, Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda, Loco por ella) y Lluís Homar (La mala educación, Los abrazos rotos) y que llegará a Netflix el próximo 30 de octubre.

Tráiler oficial de Colisión en Netflix

En pocas palabras

  • Luis Zahera: Protagoniza en Netflix el thriller español "Colisión" sobre una banda de ladrones.
  • Trama: Un atraco bancario y un accidente automovilístico revelan traiciones y problemas de vivienda.
  • Estreno: La película de Daniel Sánchez Arévalo llega a la plataforma el 30 de octubre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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