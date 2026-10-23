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Qué ver en Netflix: Rodrigo de la Serna se luce en la mejor película para este fin de semana

Netflix tiene una comedia dramática con Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez que combina humor, emoción y una historia inspirada en hechos reales.

Qué ver en Netflix: Rodrigo de la Serna se luce en la mejor película para este fin de semana. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: Rodrigo de la Serna se luce en la mejor película para este fin de semana. (Foto: Archivo)

En el catálogo de Netflix, hay una película argentina que reúne humor, emoción y una historia capaz de conmover a los espectadores. Se trata de Inseparables, la comedia dramática protagonizada por Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez que se convirtió en una alternativa para quienes buscan qué ver durante un fin de semana nublado.

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Estrenada en 2016, "Inseparables" dura menos de dos horas y presenta una historia que combina situaciones divertidas con momentos emotivos. La trama gira alrededor de dos hombres de mundos completamente diferentes que, a partir de un encuentro inesperado, construyen un vínculo que cambiará sus vidas.

Dirigida por Marcos Carnevale, la producción argentina es una adaptación de la película francesa Intouchables, estrenada en 2011 e inspirada en una historia real. Con una combinación de humor y drama, el film explora la amistad, la independencia y la posibilidad de encontrar nuevas razones para disfrutar de la vida incluso después de atravesar circunstancias difíciles.

De qué se trata Inseparables, la película con Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez

La historia de Inseparables comienza con Felipe, un empresario adinerado que lleva una vida acomodada hasta que un accidente le provoca una tetraplejia. A partir de ese momento, su rutina cambia por completo y necesita la asistencia de otra persona para realizar distintas actividades cotidianas.

El personaje, interpretado por Oscar Martínez, busca un asistente terapéutico que pueda acompañarlo en su nueva realidad. Sin embargo, la búsqueda no resulta sencilla. Felipe necesita a alguien que se adapte a sus necesidades y que, al mismo tiempo, pueda establecer con él una relación que vaya más allá de las tareas de cuidado.

En ese contexto aparece Tito, interpretado por Rodrigo de la Serna. Se trata de un hombre de barrio, pícaro y cordial, que no parece reunir las características habituales del candidato que Felipe tiene en mente. Su personalidad espontánea y su manera particular de relacionarse con los demás lo convierten en una opción inesperada.

A pesar de las diferencias iniciales, Tito termina consiguiendo el puesto. Desde entonces, ambos comienzan a compartir experiencias que modifican la dinámica de sus vidas.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando un empresario rico con cuadriplejia necesita un asistente terapéutico, se arriesga con un hombre inexperto en esta conmovedora comedia dramática".

La historia real que inspiró a la película disponible en Netflix

Uno de los aspectos que distingue a Inseparables es su vínculo con una historia que trascendió la ficción. La producción argentina adapta Intouchables, el film francés de 2011 que tomó como inspiración una experiencia real de amistad entre dos hombres de contextos sociales muy diferentes.

La película original presentó una relación entre un hombre adinerado que quedó tetrapléjico y un asistente que llegó a su vida con una personalidad y unas costumbres muy distintas de las suyas.

A partir de esa premisa, la historia exploró cómo dos personas con experiencias diferentes pueden construir una relación significativa. El humor ocupó un lugar importante en el relato, que evitó apoyarse exclusivamente en el dramatismo de la situación.

La versión argentina conservó ese planteo y lo trasladó a un contexto local. La adaptación estuvo a cargo de Marcos Carnevale, director que llevó la historia a la pantalla con un elenco integrado por figuras reconocidas del cine y la televisión argentinos.

La elección de Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez permitió construir el contraste entre Tito y Felipe. Sus personajes tienen personalidades, costumbres y maneras de interpretar la vida que, en un primer momento, parecen incompatibles.

Por qué Inseparables es una opción para ver durante el fin de semana

Con una duración inferior a las dos horas, Inseparables es una alternativa para quienes buscan una película que combine entretenimiento y emoción sin exigir una larga sesión frente a la pantalla.

La producción propone un equilibrio entre el drama y la comedia. Por un lado, presenta las dificultades que enfrenta Felipe después del accidente y los cambios que debe afrontar en su vida cotidiana. Por otro, incorpora el humor que surge de la personalidad de Tito y de las diferencias entre ambos protagonistas.

La película construye así una historia en la que los dos personajes tienen algo que aprender. Las diferencias sociales y personales no desaparecen, pero dejan de ser un obstáculo insalvable para convertirse en parte de una relación que crece a partir de la convivencia.

Para quienes prefieren las películas que combinan risas con momentos emotivos, la propuesta ofrece una alternativa dentro de Netflix. Su duración acotada también permite disfrutarla durante una tarde en casa, especialmente cuando el clima invita a quedarse adentro.

El elenco de Inseparables: quiénes acompañan a Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez

  • Oscar Martínez
  • Rodrigo de la Serna
  • Alejandra Flechner
  • Carla Peterson
  • Rita Pauls

Mirá el tráiler de Inseparables

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La comedia dramática "Inseparables" con Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez.
  • Trama central: Un empresario adinerado tetrapléjico y su inesperado asistente forjan un vínculo transformador.
  • Inspiración real: La película se basa en la conmovedora historia de amistad que inspiró el film francés Intouchables.
Resumen generado por Thinkindot AI
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