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Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que tenés que ver

Esta serie de Netflix revive el miedo a una amenaza invisible y plantea una lucha por sobrevivir que recuerda a El Eternauta.

Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín

Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que tenés que ver. (Foto: Archivo)

The Rain, la serie danesa de Netflix, reúne todos los elementos para atrapar a quienes disfrutaron de El Eternauta. La ficción presenta un mundo devastado por un virus que se transmite a través de la lluvia y convierte algo tan cotidiano como salir a la calle en una decisión de vida o muerte.

Leé también Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada
Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada. (Foto: Archivo)

La historia comparte con la producción argentina protagonizada por Ricardo Darín un punto de partida inquietante: una amenaza mortal transforma por completo la vida de las personas y obliga a los sobrevivientes a refugiarse para mantenerse con vida. Sin embargo, en esta propuesta danesa, el peligro no llega en forma de nieve tóxica, sino a través de la lluvia. El agua se convierte en una amenaza permanente y modifica las reglas de un mundo que ya no ofrece garantías de seguridad.

Por qué The Rain puede atraparte si te gustó El Eternauta con Darín

El éxito de El Eternauta despertó el interés por las historias de ciencia ficción que imaginan qué sucede cuando una catástrofe altera la vida cotidiana y pone a prueba la capacidad de las personas para sobrevivir. En ese escenario, The Rain aparece como una alternativa para quienes buscan una historia de supervivencia, misterio y amenazas que no siempre pueden verse.

En la ficción argentina, la nieve tóxica cae sobre Buenos Aires y mata a quienes quedan expuestos. Los personajes deben encontrar refugio, organizarse y descubrir qué hay detrás de una catástrofe que parece superar cualquier explicación conocida.

La producción danesa parte de una premisa diferente, pero desarrolla una tensión similar. Un virus se propaga a través de la lluvia y desencadena una emergencia sanitaria de enormes proporciones. El contacto con el agua contaminada puede provocar una enfermedad mortal en cuestión de horas, por lo que cada salida al exterior implica un riesgo extremo.

La amenaza también modifica las relaciones entre los personajes. La supervivencia deja de depender exclusivamente de las decisiones individuales y pasa a estar ligada a la confianza, la cooperación y la capacidad de trabajar en grupo.

En ambas historias, los protagonistas deben adaptarse a un entorno hostil mientras intentan comprender lo que ocurrió. La incertidumbre funciona como uno de los principales motores del relato: nadie sabe con exactitud hasta dónde llegó el desastre ni qué posibilidades existen de recuperar la vida que conocían.

Por eso, quienes disfrutaron de la tensión de El Eternauta pueden encontrar en The Rain una propuesta que combina el peligro constante con los dilemas humanos que aparecen cuando las reglas habituales dejan de existir.

De qué trata la serie The Rain en Netflix

La historia de The Rain comienza con una catástrofe que transforma a Escandinavia. Lo que parece una tormenta común se convierte en el vehículo de un virus capaz de matar a quienes entran en contacto con el agua contaminada.

La premisa instala una situación extrema desde el comienzo. Los sobrevivientes no pueden salir libremente a buscar alimentos, trasladarse entre ciudades o explorar los alrededores sin evaluar las consecuencias. La lluvia, que normalmente representa una condición meteorológica habitual, pasa a ser una amenaza que puede terminar con sus vidas.

En el centro de la historia aparecen Simone y Rasmus, dos hermanos adolescentes que quedan atrapados en un búnker después de que su padre los lleva allí para protegerlos de la catástrofe.

Según el resumen oficial en Netflix: "Seis años después de que un virus transmitido por la lluvia asola Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas".

Quiénes integran el elenco de The Rain

  • Alba August
  • Lucas Lynggaard Tønnesen
  • Mikkel Boe Følsgaard
  • Lukas Løkken
  • Sonny Lindberg
  • Clara Rosager
  • Natalie Madueño
  • Evin Ahmad
  • Rex Leonard
  • Johannes Kuhnke

Tráiler oficial de The Rain en Netflix

En pocas palabras

  • Serie danesa: "The Rain" en Netflix revive el miedo a una amenaza invisible similar a El Eternauta.
  • Trama: Un virus transmitido por la lluvia convierte la vida cotidiana en una lucha por la supervivencia.
  • Similitudes: Comparte con El Eternauta la incertidumbre y la adaptación a un entorno hostil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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