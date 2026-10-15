Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que tenés que ver

La producción danesa parte de una premisa diferente, pero desarrolla una tensión similar. Un virus se propaga a través de la lluvia y desencadena una emergencia sanitaria de enormes proporciones. El contacto con el agua contaminada puede provocar una enfermedad mortal en cuestión de horas, por lo que cada salida al exterior implica un riesgo extremo.

La amenaza también modifica las relaciones entre los personajes. La supervivencia deja de depender exclusivamente de las decisiones individuales y pasa a estar ligada a la confianza, la cooperación y la capacidad de trabajar en grupo.

En ambas historias, los protagonistas deben adaptarse a un entorno hostil mientras intentan comprender lo que ocurrió. La incertidumbre funciona como uno de los principales motores del relato: nadie sabe con exactitud hasta dónde llegó el desastre ni qué posibilidades existen de recuperar la vida que conocían.

Por eso, quienes disfrutaron de la tensión de El Eternauta pueden encontrar en The Rain una propuesta que combina el peligro constante con los dilemas humanos que aparecen cuando las reglas habituales dejan de existir.

De qué trata la serie The Rain en Netflix

La historia de The Rain comienza con una catástrofe que transforma a Escandinavia. Lo que parece una tormenta común se convierte en el vehículo de un virus capaz de matar a quienes entran en contacto con el agua contaminada.

La premisa instala una situación extrema desde el comienzo. Los sobrevivientes no pueden salir libremente a buscar alimentos, trasladarse entre ciudades o explorar los alrededores sin evaluar las consecuencias. La lluvia, que normalmente representa una condición meteorológica habitual, pasa a ser una amenaza que puede terminar con sus vidas.

En el centro de la historia aparecen Simone y Rasmus, dos hermanos adolescentes que quedan atrapados en un búnker después de que su padre los lleva allí para protegerlos de la catástrofe.

Según el resumen oficial en Netflix: "Seis años después de que un virus transmitido por la lluvia asola Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas".

Quiénes integran el elenco de The Rain

Alba August

Lucas Lynggaard Tønnesen

Mikkel Boe Følsgaard

Lukas Løkken

Sonny Lindberg

Clara Rosager

Natalie Madueño

Evin Ahmad

Rex Leonard

Johannes Kuhnke

Tráiler oficial de The Rain en Netflix