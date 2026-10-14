Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada

A fines de agosto, el actor habló sobre el estado del proyecto durante una entrevista con El Observador. En esa oportunidad, contó que el equipo estaba trabajando en la escritura de los capítulos y que todavía se realizaban ajustes para dejar los guiones listos antes de comenzar el rodaje.

De acuerdo con lo explicado por Darín, los últimos ajustes de los guiones forman parte de la etapa que debe completarse antes de la filmación. El dato ayuda a entender por qué el proyecto continúa en desarrollo, pese a que su continuidad ya fue confirmada.

Tampoco se informó una fecha definitiva para concluir ese trabajo. Por eso, aunque las declaraciones de Ricardo Darín permiten identificar el estado general de la preparación, todavía no hay información suficiente para establecer un cronograma completo.

Cuándo comenzaría el rodaje de El Eternauta 2 en Netflix

Uno de los datos más relevantes que surgieron sobre la continuidad de la serie tiene que ver con el calendario de producción. Según lo señalado por Staltari, el rodaje de la segunda temporada comenzaría en 2027.

La previsión permite establecer una referencia temporal para quienes esperan novedades sobre la ficción. No obstante, todavía no se comunicó una fecha exacta para el inicio de las filmaciones ni se anunció cuándo llegarían los nuevos capítulos al catálogo de Netflix.

Por ese motivo, 2027 debe entenderse como el año previsto para comenzar a filmar, no como una fecha confirmada de estreno.

Para los seguidores, la noticia aporta una referencia concreta, aunque todavía queda un recorrido antes de que la continuación pueda verse en pantalla.

La frase de Ariel Staltari que aumentó la expectativa por la segunda temporada

Ariel Staltari se refirió a la continuación de El Eternauta con entusiasmo. Durante su encuentro con el público en Olavarría, el actor adelantó que espera una entrega capaz de mantener el nivel de la primera y volver a captar la atención de los espectadores.

Fotos: Andrés Arouxet.

"Lo que puedo adelantar de la segunda temporada es que va a estar a la altura de la primera, que va a ser una bomba, que va a estar buenísima, que va a estar súper entretenida", expresó.

En ese contexto, la promesa de una continuación a la altura de lo que ya se vio representa un desafío para el equipo. La segunda temporada tendrá que responder a las expectativas generadas y, al mismo tiempo, desarrollar la historia sin perder la identidad que caracterizó a la ficción.

Por ahora, Staltari no confirmó nuevos detalles argumentales ni precisó cuándo se conocerán las primeras imágenes de la continuación. La información disponible se concentra en el avance de la producción y en la previsión de comenzar el rodaje durante 2027.

Tráiler oficial de El Eternauta en Netflix