En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Ricardo Darín
Netflix
NUEVOS CAPÍTULOS

Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada

La segunda temporada de El Eternauta avanza en Netflix con Ricardo Darín. Cómo será la continuación de la serie y cuándo se estrenará.

Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada. (Foto: Archivo)

El Eternauta, segunda temporada en Netflix, volvió a generar expectativa entre los seguidores de la producción argentina con Ricardo Darín. Ariel Staltari, uno de los actores de la serie, adelantó qué espera de los próximos episodios. Además, señaló que la nueva entrega estará a la altura de la primera y anticipó cuándo comenzaría la filmación.

Leé también Arrasa en Netflix: Rodrigo de la Serna brilla con una nueva serie inspirada en hechos reales
Arrasa en Netflix: Rodrigo de la Serna brilla con una nueva serie inspirada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Las declaraciones llegaron durante una visita del actor a Olavarría, donde participó de la Feria del Libro y el Festival del Libro. En ese encuentro, Staltari compartió sus sensaciones sobre el futuro de la ficción, recordó la repercusión internacional que alcanzó la producción y destacó la importancia que tuvo esta experiencia en su carrera.

Aunque todavía no se anunció una fecha concreta para el estreno, sus palabras aportaron una señal sobre el estado del proyecto. La continuidad está confirmada y el equipo sigue trabajando en una etapa fundamental: la preparación de los nuevos capítulos.

Qué dijo Ricardo Darín sobre la segunda temporada de El Eternauta

La demora en el inicio de las filmaciones también fue explicada por Ricardo Darín, protagonista de la ficción en el papel de Juan Salvo.

A fines de agosto, el actor habló sobre el estado del proyecto durante una entrevista con El Observador. En esa oportunidad, contó que el equipo estaba trabajando en la escritura de los capítulos y que todavía se realizaban ajustes para dejar los guiones listos antes de comenzar el rodaje.

De acuerdo con lo explicado por Darín, los últimos ajustes de los guiones forman parte de la etapa que debe completarse antes de la filmación. El dato ayuda a entender por qué el proyecto continúa en desarrollo, pese a que su continuidad ya fue confirmada.

Tampoco se informó una fecha definitiva para concluir ese trabajo. Por eso, aunque las declaraciones de Ricardo Darín permiten identificar el estado general de la preparación, todavía no hay información suficiente para establecer un cronograma completo.

Cuándo comenzaría el rodaje de El Eternauta 2 en Netflix

Uno de los datos más relevantes que surgieron sobre la continuidad de la serie tiene que ver con el calendario de producción. Según lo señalado por Staltari, el rodaje de la segunda temporada comenzaría en 2027.

La previsión permite establecer una referencia temporal para quienes esperan novedades sobre la ficción. No obstante, todavía no se comunicó una fecha exacta para el inicio de las filmaciones ni se anunció cuándo llegarían los nuevos capítulos al catálogo de Netflix.

Por ese motivo, 2027 debe entenderse como el año previsto para comenzar a filmar, no como una fecha confirmada de estreno.

Para los seguidores, la noticia aporta una referencia concreta, aunque todavía queda un recorrido antes de que la continuación pueda verse en pantalla.

La frase de Ariel Staltari que aumentó la expectativa por la segunda temporada

Ariel Staltari se refirió a la continuación de El Eternauta con entusiasmo. Durante su encuentro con el público en Olavarría, el actor adelantó que espera una entrega capaz de mantener el nivel de la primera y volver a captar la atención de los espectadores.

Fotos: Andr&eacute;s Arouxet.

Fotos: Andrés Arouxet.

"Lo que puedo adelantar de la segunda temporada es que va a estar a la altura de la primera, que va a ser una bomba, que va a estar buenísima, que va a estar súper entretenida", expresó.

En ese contexto, la promesa de una continuación a la altura de lo que ya se vio representa un desafío para el equipo. La segunda temporada tendrá que responder a las expectativas generadas y, al mismo tiempo, desarrollar la historia sin perder la identidad que caracterizó a la ficción.

Por ahora, Staltari no confirmó nuevos detalles argumentales ni precisó cuándo se conocerán las primeras imágenes de la continuación. La información disponible se concentra en el avance de la producción y en la previsión de comenzar el rodaje durante 2027.

Tráiler oficial de El Eternauta en Netflix

En pocas palabras

  • Segunda temporada: Se confirma la continuación de "El Eternauta" en Netflix con Ricardo Darín como protagonista.
  • Rodaje previsto: La filmación de los nuevos episodios comenzaría en 2027, según declaraciones de Ariel Staltari.
  • Expectativa alta: El equipo busca que la nueva entrega esté a la altura de la primera temporada y sea muy entretenida.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ricardo Darín Netflix El eternauta
Notas relacionadas
Furor en Netflix por el estreno de "Narnia: el sobrino del mago", la nueva película de Greta Gerwig
La película de Netflix que predijo la enfermedad del papa León XIV y se volvió viral
Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina y es ideal para ver en pareja

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar