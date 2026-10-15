Qué ver en Netflix: la nueva miniserie de 6 episodios que acaba de estrenarse y es un éxito mundial

Sin embargo, esa aparente tranquilidad se rompe cuando una misteriosa criatura marina comienza a amenazar a la población. El temor se extiende entre los vecinos y obliga a los protagonistas a enfrentarse a una situación que pone en riesgo mucho más que su seguridad.

La historia sigue a Calvin Penney, interpretado por Josh Hartnett, un pescador que todavía carga con las consecuencias de una pérdida familiar ocurrida décadas atrás. La muerte de su padre dejó una marca profunda en su vida y condicionó su manera de relacionarse con el pasado.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Una misteriosa criatura marina aterroriza un pueblo costero y obliga a un pescador a defender a su familia… y el medio de subsistencia de su vulnerable comunidad".

El protagonista deberá proteger a su familia y descubrir qué esconde la isla

Uno de los ejes centrales de la miniserie es el vínculo entre Calvin y su hijo Wade, interpretado por Charlie Heaton. La relación entre ambos adquiere relevancia a medida que crece la amenaza sobre el pueblo y la familia debe afrontar una situación extraordinaria.

Calvin no solo busca proteger a quienes quiere. También intenta conservar el mundo en el que construyó su identidad. La pesca representa su sustento económico, pero también es parte de una tradición que conecta a los habitantes con generaciones anteriores.

La criatura marina pone en peligro ese equilibrio. A medida que la situación empeora, el protagonista comprende que no podrá resolver el conflicto únicamente con los conocimientos adquiridos durante su vida como pescador.

En ese contexto aparece Fonda Howander, una investigadora marina visitante interpretada por Mackenzie Davis. Su llegada introduce una nueva perspectiva sobre los acontecimientos y abre la posibilidad de investigar qué está ocurriendo en las aguas que rodean la isla.

La colaboración entre Calvin y Fonda se convierte en una pieza fundamental de la historia. Ambos deberán reunir información, enfrentarse a los peligros que acechan en la costa y descubrir los secretos que permanecieron ocultos durante años.

Terranova, el escenario canadiense que le da identidad a la miniserie

La ambientación es uno de los elementos más distintivos de Bajo la superficie. Terranova forma parte de la provincia canadiense de Terranova y Labrador y se encuentra en la costa atlántica del país.

La región es conocida por sus acantilados, sus extensos campos verdes, sus paisajes costeros y sus pueblos históricos. El océano ocupa un lugar central en la vida de muchas de sus comunidades, tanto por su importancia económica como por su influencia en las tradiciones locales.

La elección de Terranova también permite incorporar referencias culturales que distinguen a la producción de otras historias de criaturas misteriosas. La leyenda marina no se desarrolla en un lugar genérico, sino en una región con una identidad propia, una historia particular y una estrecha relación con el océano.

El elenco principal de Bajo la superficie

Josh Hartnett

Mackenzie Davis

Charlie Heaton

Willow Kean

Ruby Stokes

Kaleb Horn

Rohan Campbell

Natasha Henstridge

Mary Walsh

Tráiler oficial de Bajo la superficie en Netflix