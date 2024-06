Oro verde: la fruta que produce más colágeno y ayuda a bajar de peso

El Kiwi: Una Fuente Excepcional de Vitamina C

El kiwi, una fruta pequeña pero poderosa, ha capturado la atención de los nutricionistas por su alto contenido de Vitamina C y otros nutrientes esenciales. Esta combinación única no solo favorece la formación de nuevos tejidos, sino que también promueve el bienestar físico general. La Vitamina C es crucial en la síntesis del colágeno, una proteína que es fundamental para la salud de la piel, huesos, articulaciones y otros tejidos conectivos del cuerpo.