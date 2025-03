Nuevos audios de Piccirillo: la negociación con el empresario Hauque por los US$ 6 millones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1904333425982443536&partner=&hide_thread=false NUEVOS AUDIOS QUE COMPLICAN AL MARIDO DE JÉSICA CIRIO: ASÍ NEGOCIABA CON HAUQUE



Esta semana la Justicia va a abrir el teléfono de Piccirillo.



@wwnicolas @santiagofioriti

Seguí en #WifiA24

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/zwv8l94Xsv — A24.com (@A24COM) March 25, 2025

A partir de ahí, Hauque replica: "En una semana así, bombas explotando por todos lados. No lo quieren entender no sé con quién más hablarlo. Quién te pensás que le mandó la horda de gente al banco ese", en referencia al Banco BST.

"Sabés cómo el tipo estaba preocupado. Corté una calle entera yo, y ¿hubo quilombo?... no hubo quilombo. El tipo desesperado 'saquenme a la gente'. Pasa que yo cuando fui a reportar 'arriba' me dijeron 'No, con esa plata ni arrancamos'", explica Hauque.

"Y ahora en febrero, fijate los diarios, entrá a los diarios está escrachado el banco por todos lados. En febrero, los servicios quieren un montón de guita. Te lo dije yo trabajo para los servicios pero por el bien mío", confía Hauque en alusión a la SIDE.

La Justicia avanzará esta semana con el análisis del teléfono celular de Piccirillo luego de haberle negado su excarcelación. De esa manera, el escándalo podría crecer dado que los audios que se filtraron aún no contemplan el material analizado por el Poder Judicial.

El caso por el que está preso Piccirillo

El jueves 20 de marzo se realizó un importante allanamiento en un country de Nordelta donde fue detenido Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, quienes dieron el sí en mayo del año pasado.

La aprehensión estuvo relacionada con la denuncia de Francisco Hauque, quien acusó a Piccirillo, de montar un falso operativo policial por el que fue detenido a mediados de enero cuando circulaba en su auto con su pareja, en el marco de una millonaria deuda que Piccirillo mantendría con él.

Fernando Sicilia, abogado de Elías Piccirillo, se hizo presente en Comodoro Py este viernes y explicó la situación de su cliente, adelantando que no va a declarar y pedirá su eximición de prisión.

"No quiero ser aventurero, quiero ver primero la causa y no conozco la eximición de prisión con la que gozaba", precisó el letrado ante las cámaras de Lape Social Club Informativo, América Tv.

Y remarcó sobre el operativo y las cámaras de seguridad de la zona que se conocieron: "El intento de fuga no ocurrió de ninguna manera. ¿A dónde se iba a fugar? Se presentó a los diez minutos. Estaba corriendo como un día normal, era la casa que se la tiene alquilada a un amigo".

"Elías tiene un banco y tiene las casas y autos a su nombre", justificó el abogado sobre la situación económica de su defendido y aclaró que no tiene ningún contacto con Cirio, quien no está involucrada en la causa hasta el momento.

Y declaró que Piccirillo no tiene deudas con Hauque: "Se aportaron audios donde Hauque reconoce que Piccirillo le dio los seis millones y tres más para pagarle los servicios. Y Hauque le exigía tres más".

"Piccirillo no tenía armas, Hauque sí y mandaba fotos con armas a quienes extorsionaba, es una amenaza. Él me dice que no conoce a los policías", concluyó el letrado sobre el particular operativo por el que fue imputado junto a otros 8 policías.