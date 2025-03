Chiara versus Luciana en Gran Hermano 2024: quién quedó afuera del reality

nominados 2024.jpg

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Selva bajaba de placa. La uruguaya pudo desarmar su valija al obtener el 0,3 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Tato seguía una semana más. El rubio sacó el 1,1 por ciento de los votos.

Más adelante, le comunicó a Papucho que podía desarmar su valija. El terraplanista obtuvo el 1,95 por ciento de los votos. A su vez, le notificó a Eugenia que continuaba en el certamen. La santiagueña sacó el 2,3 por ciento de los votos.

Después le contó a Luz y a Gabriela que seguían en el reality. La salteña recibió el 3,6 por ciento de los votos, mientras que la brasileña sacó el 11,20 por ciento.

Minutos antes de la medianoche, Del Moro reveló que Luciana quedaba eliminada del reality. La participante se fue del certamen al sacar el 51,2 por ciento de los votos.

La alarmante confesión de Furia en Gran Hermano 2024 sobre su salud: "Tengo que..."

Tras su destacada participación el año pasado, Furia se volvió rápidamente también en un personaje importante de esta edición de Gran Hermano (Telefe) al reingresar a la casa. Sin embargo, parece no estar adaptándose del todo bien al día a día.

Mientras estaban separadas del resto en el patio, Juan Pablo se le acercó a Luz y a Furia para ofrecerles que entren a comer con todos sus compañeros. “Yo ya comí, porque salí antes de la fiesta”, dijo la participante más famosa de la última edición.

Luego, hizo una dura acusación al resto del reality, que sería el motivo que la tiene a maltraer los últimos días: “No voy a comer hasta que no se calmen con su mala onda”. “¿Sentís tanto?“, preguntó Juan Pablo.

Y ahí Furia actuó una especie de desmayo y generó preocupación con su respuesta: “Sí, soy como un budita. Yo chupo las energías. Y también tengo que cuidar mi energía, si no, voy a empezar a tipo ooooh. Ya duermo un montonazo, imaginate”.

“Creo que hay un malentendido. Obviamente se siente la energía. Pero como que creen que de ambos lados creen que el otro lado la quiere picar y nada que ver. Para mí están desencontrando al pedo”, analizó Juan Pablo acerca de las divisiones en distintos grupos que se están produciendo en la casa.

Sin embargo, Furia no quiso polemizar demasiado y respondió: “No. Y si no es porque no hay problema, y están tratando de encontrar un problema, pero no. A mí no me cae nadie mal”.