Por qué es tan bueno el kiwi para la salud

Además, contiene fibra soluble e insoluble, polifenoles y carotenoides, entre ellos luteína, zeaxantina y betacaroteno. La combinación de estos componentes explica buena parte de los efectos positivos que puede tener sobre distintas funciones del organismo.

Cuáles son los beneficios del kiwi para la salud

El doctor Alberto Sanagustín destaca diferentes propiedades de esta fruta y su posible contribución al funcionamiento del organismo.

1. Fortalece las defensas y aporta antioxidantes

El contenido de vitamina C y otros antioxidantes del kiwi contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo. Estos compuestos también participan en los procesos relacionados con la respuesta inmunitaria y la inflamación.

2. Favorece la digestión y ayuda a combatir el estreñimiento

La fibra del kiwi retiene agua, mejora la consistencia de las heces y estimula el tránsito intestinal. Por eso, puede ser útil para las personas que padecen estreñimiento.

Además, su contenido de fibra puede favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal, aunque la respuesta depende de las características digestivas de cada persona.

3. Contribuye al cuidado cardiovascular

El potasio y el magnesio que aporta el kiwi participan en funciones relacionadas con la regulación de la presión arterial. El especialista también señala que esta fruta puede contribuir a reducir la agregación plaquetaria y favorecer la disminución del colesterol LDL, conocido como colesterol malo.

Estos efectos se relacionan con la salud cardiovascular, aunque el consumo de kiwi no reemplaza los tratamientos indicados para la hipertensión o el colesterol elevado.

4. Ayuda a controlar el peso y la glucosa en sangre

La fibra contribuye a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a regular la cantidad de alimentos consumidos durante el día. Por ese motivo, el kiwi puede formar parte de una alimentación orientada al control del peso.

Por otra parte, su bajo índice glucémico hace que tenga un impacto relativamente reducido sobre la glucosa en sangre en comparación con alimentos de mayor índice glucémico.

5. Protege la salud visual, la piel y los huesos

Los carotenoides presentes en el kiwi, como la luteína y la zeaxantina, participan en la protección de la salud ocular y se relacionan con la prevención de problemas como la degeneración macular asociada a la edad y las cataratas.

La vitamina C interviene en la síntesis de colágeno, una proteína fundamental para la piel y otros tejidos. La vitamina E, por su parte, contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo.

Asimismo, los minerales que contiene forman parte de los nutrientes necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de los huesos.

Qué personas deberían tener precaución al comer kiwi

Aunque se trata de una fruta nutritiva, el doctor Sanagustín advierte que existen determinadas condiciones en las que su consumo requiere atención.

Alergias e intolerancias

En algunas personas, el kiwi puede provocar molestias en la boca, ardor o irritación. También puede desencadenar reacciones alérgicas, que van desde la urticaria y la hinchazón hasta síntomas graves, como la dificultad para respirar o la anafilaxia.

Ante una reacción alérgica importante, especialmente si hay dificultad respiratoria o hinchazón de la lengua o la garganta, es necesario buscar atención médica de urgencia.

Personas con cálculos renales

El kiwi contiene oxalatos, sustancias que pueden participar en la formación de determinados cálculos renales. Por eso, quienes tienen antecedentes de piedras de oxalato de calcio o predisposición a desarrollarlas deberían consultar con un profesional sobre la cantidad adecuada para su caso.

Personas con enfermedades intestinales o renales

En quienes tienen síndrome de intestino irritable u otras afecciones intestinales, una ingesta elevada de fibra puede intensificar síntomas como la hinchazón, los gases o las molestias abdominales.

A su vez, las personas con enfermedad renal crónica deben prestar atención al potasio de los alimentos, ya que los riñones pueden tener dificultades para eliminarlo en determinadas etapas de la enfermedad. En estos casos, el especialista recomienda consultar con el nefrólogo antes de realizar cambios en la alimentación.

Durante el embarazo

El consumo habitual de kiwi suele ser seguro durante el embarazo. Sin embargo, ante dudas sobre la alimentación o necesidades nutricionales específicas, el doctor Sanagustín aconseja consultar con el profesional de la salud o la matrona que acompaña el embarazo.

Qué medicamentos pueden interactuar con el kiwi

El doctor Alberto Sanagustín también señala que es importante tener en cuenta los posibles efectos de esta fruta cuando se consumen determinados medicamentos.

Fármacos que pueden elevar el potasio

Algunos medicamentos utilizados para tratar la presión arterial, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), entre ellos enalapril, captopril y lisinopril, y los antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II), como losartán y valsartán, pueden elevar los niveles de potasio en sangre.

El médico también menciona los betabloqueantes y los diuréticos ahorradores de potasio. En estos casos, una ingesta elevada de alimentos ricos en este mineral puede requerir un control específico, especialmente en personas con problemas renales.

Anticoagulantes

El especialista advierte sobre la posible interacción del kiwi con anticoagulantes como la warfarina y el acenocumarol. La vitamina K puede interferir con el efecto de estos medicamentos, mientras que otros componentes de la fruta podrían influir en la función plaquetaria.

Quienes reciben este tipo de tratamiento deben mantener una alimentación estable y consultar con su médico antes de realizar cambios importantes en el consumo de determinados alimentos.

Antes de una cirugía

El doctor Sanagustín recomienda suspender el consumo de kiwi una o dos semanas antes de una intervención quirúrgica, debido a las posibles interferencias con la coagulación. Esta indicación debe confirmarse con el equipo médico que realizará la cirugía, ya que las recomendaciones pueden variar según el procedimiento y la situación clínica de cada paciente.

Cuántos kiwis se recomienda comer por día

Como pauta general, el especialista propone consumir entre uno y dos kiwis al día, dentro de una alimentación variada que incluya otras frutas.

La forma de aprovechar sus nutrientes es consumirlo crudo, ya sea cortado por la mitad para comerlo con una cuchara o pelado e incorporado a distintas preparaciones.

¿Se puede comer la cáscara del kiwi?

La piel del kiwi también es comestible y contiene fibra y antioxidantes. Sin embargo, su textura aterciopelada puede resultar desagradable para algunas personas o provocar irritación en la boca.

Si se decide consumirla, es importante lavar muy bien la fruta bajo el agua corriente antes de comerla. Durante el embarazo, el doctor Sanagustín recomienda evitar la cáscara por la posible presencia de pesticidas o bacterias en la superficie.

En definitiva, el kiwi puede ser una buena incorporación a la alimentación diaria por su aporte de nutrientes y fibra. No obstante, la cantidad y la forma de consumirlo deben adaptarse a las necesidades de cada persona, especialmente cuando existen enfermedades previas, alergias o tratamientos farmacológicos que requieren precauciones.