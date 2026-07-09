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Por qué la manzana es tan buena para la salud

Rica en fibra, antioxidantes y vitamina C, esta fruta es una de las más completas para cuidar la salud. Consumirla a diario, con cáscara, ayuda a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune, reducir el colesterol y mucho más.

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Rica en fibra

Rica en fibra, antioxidantes y vitaminas. la manzana es una de las frutas más completas para cuidar la salud. 

Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía”, afirma un conocido refrán popular. Y no es casualidad: esta fruta, tan común como poderosa, esconde una combinación de nutrientes que aportan múltiples beneficios para la salud. Incluirla con frecuencia en la dieta puede ayudar a mejorar la digestión, contribuir al cuidado de uñas y cabello, proteger el corazón y favorecer la salud bucal.

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Accesible, natural y cada vez más recomendado, el vinagre de manzana se instaló como uno de los productos más destacados del bienestar actual.

Además, su versatilidad la convierte en una de las frutas más fáciles de incorporar a la rutina: no necesita refrigeración, es práctica para llevar a todos lados y está disponible durante todo el año. Pero su valor va mucho más allá de lo práctico. Cada mordida aporta compuestos naturales cuyos beneficios fueron estudiados por su aporte al bienestar general del organismo.

¿Qué nutrientes tiene la manzana?

La manzana es mucho más que una fruta deliciosa: se trata de un alimento que aporta diversos nutrientes beneficiosos para la salud. Entre sus componentes se destacan los polifenoles, como la quercetina, la catequina, el ácido clorogénico y la phloretina, compuestos conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Además, contiene fibra soluble (especialmente pectina) e insoluble, fundamentales para mantener un adecuado tránsito intestinal y favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. La vitamina C también está presente: una manzana mediana puede aportar entre el 8% y el 14% del requerimiento diario, contribuyendo al funcionamiento del sistema inmune y al cuidado de la piel.

Entre sus minerales, aporta magnesio y potasio, esenciales para el correcto funcionamiento celular, muscular y nervioso. Por último, su alto contenido de agua ayuda a mantener una buena hidratación y genera sensación de saciedad.

Los principales beneficios de comer manzana

Favorece la microbiota intestinal: su contenido de fibra alimenta bacterias beneficiosas del intestino, vinculadas al funcionamiento del sistema inmune y la salud digestiva.

Mejora el tránsito intestinal: la pectina y otros tipos de fibra colaboran con una digestión saludable y pueden actuar como un laxante natural suave en personas con estreñimiento ocasional.

Protege las células frente al estrés oxidativo: sus antioxidantes ayudan a combatir el daño celular asociado al paso del tiempo y al deterioro del organismo.

Aporta nutrientes para el cuidado de uñas y cabello: sus vitaminas, minerales y compuestos naturales forman parte de una alimentación que favorece la salud de estos tejidos.

Cuida la salud cardiovascular: el consumo habitual de manzanas se relaciona con beneficios para el corazón, como mejoras en algunos factores vinculados al colesterol LDL (“malo”) y la función de los vasos sanguíneos.

Contribuye al control del azúcar en sangre: su fibra ralentiza la absorción de glucosa y puede ayudar a mantener niveles más estables dentro de una alimentación equilibrada.

Favorece la salud bucal: masticarla estimula la producción de saliva, que ayuda a neutralizar ácidos y reducir la presencia de bacterias en la boca.

Está asociada a beneficios para la salud respiratoria: algunos estudios poblacionales observaron una relación entre el consumo de manzanas y una menor presencia de ciertos problemas respiratorios.

Refuerza la protección del organismo: sus compuestos antioxidantes colaboran en el cuidado general de las células y el funcionamiento saludable del cuerpo.

Manzanas: cómo elegirlas y consumirlas

Para aprovechar al máximo todos sus beneficios, es importante seguir algunas recomendaciones:

Elegir manzanas firmes, brillantes y sin manchas ni golpes. Las que están demasiado blandas suelen haber perdido parte de su frescura.

Consumirlas con cáscara, ya que allí se concentra una buena parte de la fibra y los antioxidantes.

Lavarlas bien antes de comerlas, especialmente si no son de producción orgánica.

Masticarlas lentamente: esto favorece la digestión y ayuda a generar mayor sensación de saciedad.

¿Cuántas manzanas por semana es recomendable comer?

Los estudios sugieren que consumir entre 7 y 14 manzanas por semana (aproximadamente una o dos por día) puede estar asociado con beneficios para la salud. De todos modos, la cantidad ideal depende de las necesidades de cada persona y debe formar parte de una alimentación variada y equilibrada.

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