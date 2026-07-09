Por qué la manzana es tan buena para la salud

Entre sus minerales, aporta magnesio y potasio, esenciales para el correcto funcionamiento celular, muscular y nervioso. Por último, su alto contenido de agua ayuda a mantener una buena hidratación y genera sensación de saciedad.

Los principales beneficios de comer manzana

Favorece la microbiota intestinal: su contenido de fibra alimenta bacterias beneficiosas del intestino, vinculadas al funcionamiento del sistema inmune y la salud digestiva.

Mejora el tránsito intestinal: la pectina y otros tipos de fibra colaboran con una digestión saludable y pueden actuar como un laxante natural suave en personas con estreñimiento ocasional.

Protege las células frente al estrés oxidativo: sus antioxidantes ayudan a combatir el daño celular asociado al paso del tiempo y al deterioro del organismo.

Aporta nutrientes para el cuidado de uñas y cabello: sus vitaminas, minerales y compuestos naturales forman parte de una alimentación que favorece la salud de estos tejidos.

Cuida la salud cardiovascular: el consumo habitual de manzanas se relaciona con beneficios para el corazón, como mejoras en algunos factores vinculados al colesterol LDL (“malo”) y la función de los vasos sanguíneos.

Contribuye al control del azúcar en sangre: su fibra ralentiza la absorción de glucosa y puede ayudar a mantener niveles más estables dentro de una alimentación equilibrada.

Favorece la salud bucal: masticarla estimula la producción de saliva, que ayuda a neutralizar ácidos y reducir la presencia de bacterias en la boca.

Está asociada a beneficios para la salud respiratoria: algunos estudios poblacionales observaron una relación entre el consumo de manzanas y una menor presencia de ciertos problemas respiratorios.

Refuerza la protección del organismo: sus compuestos antioxidantes colaboran en el cuidado general de las células y el funcionamiento saludable del cuerpo.

Manzanas: cómo elegirlas y consumirlas

Para aprovechar al máximo todos sus beneficios, es importante seguir algunas recomendaciones:

Elegir manzanas firmes, brillantes y sin manchas ni golpes. Las que están demasiado blandas suelen haber perdido parte de su frescura.

Consumirlas con cáscara, ya que allí se concentra una buena parte de la fibra y los antioxidantes.

Lavarlas bien antes de comerlas, especialmente si no son de producción orgánica.

Masticarlas lentamente: esto favorece la digestión y ayuda a generar mayor sensación de saciedad.

¿Cuántas manzanas por semana es recomendable comer?

Los estudios sugieren que consumir entre 7 y 14 manzanas por semana (aproximadamente una o dos por día) puede estar asociado con beneficios para la salud. De todos modos, la cantidad ideal depende de las necesidades de cada persona y debe formar parte de una alimentación variada y equilibrada.