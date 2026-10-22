Prime Video estrena la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder"

Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media -enanos, elfos, hombres y magos por igual-- deberán encontrar la manera de unirse en una carrera contrarreloj para impedir que Sauron alcance su objetivo: someter toda forma de vida a su dominio absoluto…

La tercera temporada está producida por los showrunners y productores ejecutivos J. D. Payne y Patrick McKay. A ellos se suman los productores ejecutivos Lindsey Weber, Kate Hazell y Justin Doble, así como Charlotte Brändström, productora ejecutiva y directora. Matthew Penry-Davey es productor, y Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee son coproductores.

El señor de los anillos: Los anillos de poder lleva por primera vez a la pantalla las heroicas leyendas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Esta épica serie dramática está ambientada miles de años antes de los acontecimientos narrados en los libros El Hobbit y El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, y transportará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía de un hilo y el mayor villano surgido de la pluma de Tolkien amenazó con sumir al mundo entero en la oscuridad.

La serie sigue a un elenco de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital de los elfos; desde el impresionante reino insular de Númenor hasta los confines más remotos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

Los 16 episodios de las dos primeras temporadas están disponibles en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios, y en varios idiomas.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - Temporada 3 en Prime Video