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Prime Video estrena la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder"

La tan esperada nueva temporada de Los anillos de poder se estrena en Prime Video. Mirá el tráiler oficial de los nuevos capítulos de la serie.

Prime Video estrena la tercera temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder. (Foto: Archivo)

Prime Video estrena la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder". (Foto: Archivo)

Prime Video presentó el tráiler oficial de la esperada tercera temporada de la épica serie de fantasía El señor de los anillos: Los anillos de poder. "Todo ha conducido a esto", afirma Galadriel, mientras se acerca la creación del Anillo Único y Sauron estrecha cada vez más su dominio sobre la Tierra Media.

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Se revelaron las primeras imágenes de la segunda temporada de Menem. (Foto: Gentileza Prime Video)

En este emocionante nuevo tráiler, todos los pueblos de la Tierra Media participan en la heroica lucha contra Sauron y su ejército de orcos. Sus aterradores siervos del Anillo, los Nazgûl, recorren la Tierra Media ataviados con armaduras negras, mientras aumentan las tensiones entre los elfos, que luchan desesperadamente por mantener las líneas del frente; los lazos familiares se resquebrajan entre los enanos de Khazad-dûm; las facciones políticas empujan al reino insular de Númenor al borde de una guerra civil; y, en las tierras orientales de Rhûn, Gandalf despliega todo su poder mágico y persuasivo en su lucha por cambiar el curso de la oscuridad que se avecina.

Los primeros cuatro episodios de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder se estrenarán el 11 de noviembre de 2026. Los episodios 5 y 6 estarán disponibles el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos capítulos de la temporada se estrenarán el 25 de noviembre.

En la tercera temporada, la Tierra Media está en guerra. Han transcurrido cinco años desde la caída de Eregion. Los ejércitos de Sauron han avanzado por todo el mundo, conquistando cuanto encuentran a su paso. Solo unos pocos enclaves aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos permanecen encerrados en lo más profundo de las salas de su montaña, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos. Pero, en las profundidades de la tierra de Mordor, dentro de su torre recién terminada de Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja día y noche, obsesionado con dominar un poder que doblegará a los últimos de sus enemigos: el Anillo Único para gobernarlos a todos.

Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media -enanos, elfos, hombres y magos por igual-- deberán encontrar la manera de unirse en una carrera contrarreloj para impedir que Sauron alcance su objetivo: someter toda forma de vida a su dominio absoluto…

La tercera temporada está producida por los showrunners y productores ejecutivos J. D. Payne y Patrick McKay. A ellos se suman los productores ejecutivos Lindsey Weber, Kate Hazell y Justin Doble, así como Charlotte Brändström, productora ejecutiva y directora. Matthew Penry-Davey es productor, y Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene y Andrew Lee son coproductores.

El señor de los anillos: Los anillos de poder lleva por primera vez a la pantalla las heroicas leyendas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Esta épica serie dramática está ambientada miles de años antes de los acontecimientos narrados en los libros El Hobbit y El señor de los anillos, de J.R.R. Tolkien, y transportará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía de un hilo y el mayor villano surgido de la pluma de Tolkien amenazó con sumir al mundo entero en la oscuridad.

La serie sigue a un elenco de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital de los elfos; desde el impresionante reino insular de Númenor hasta los confines más remotos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

Los 16 episodios de las dos primeras temporadas están disponibles en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios, y en varios idiomas.

Tráiler oficial de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - Temporada 3 en Prime Video

En pocas palabras

  • Prime Video estrena: La tercera temporada de "El setilde;or de los anillos: Los anillos de poder" llega con un nuevo trounce.
  • Guerra en la Tierra Media: Sauron avanza en su dominio mientras los pueblos libres luchan por impedir su victoria.
  • Estreno escalonado: Los primeros episodios estarun disponibles el 11 de noviembre de 2026, seguidos por mun mas en noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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