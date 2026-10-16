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Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina

Los clientes en Argentina ya pueden alquilar y comprar películas y series directamente en Prime Video, sin necesidad de una membresía.

Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina. (Fotos: Archivo)

Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina. (Fotos: Archivo)

Prime Video anunció esta semana que los clientes en Argentina ya pueden alquilar y comprar películas y series, ampliando la selección de contenido disponible en la app como destino de entretenimiento de referencia.

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Arnold Schwarzenegger protagoniza el robo navideño más grande del año. (Foto: Gentileza Prime Video)

El alquiler y la compra en Prime Video permiten a los clientes acceder a una amplia selección de títulos, desde los últimos estrenos hasta los favoritos del catálogo, directamente en la aplicación de Prime Video, por un pago único y con la comodidad de una sola cuenta, un único inicio de sesión y un mismo método de pago. No se requiere una membresía de Prime Video, y el servicio está disponible para todos. Para celebrar el lanzamiento, Prime Video ofrece una promoción en todos los alquileres de películas: $1.690 ARS por alquiler hasta el 8 de noviembre de 2026.

En su primera etapa, el catálogo incluye títulos aclamados de estudios como Universal Studios, Paramount, Sony y MGM, así como Telefilms, Sofa Digital, Encripta, Cinépolis, Vertice y Gluon Media.

Esta nueva propuesta se suma a las formas en que los clientes en Argentina ya disfrutan de Prime Video, donde a principios de este año obtuvieron la posibilidad de suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en la app. Se integra a una amplia selección de películas y series populares y exclusivas disponibles para ver en Prime Video, incluyendo series y películas Prime Original como Fallout, The Boys, The Summer I Turned Pretty, The Lord of the Rings: The Rings of Power y La Casa de los Espíritus, y Originales locales como Barreda, Belén, Menem, Cromañón, Amor Animal, Barrabrava y Argentina, 1985.

Los clientes pueden alquilar, comprar y ver a través de la app de Prime Video, en cualquier momento y lugar, en smart TVs, dispositivos móviles iOS y Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick y más. Para ver la lista completa de dispositivos compatibles, visitá primevideo.com/watchanywhere.

En pocas palabras

  • Prime Video: Lanza alquiler y compra de películas y series en Argentina sin membresía requerida.
  • Oferta de Lanzamiento: Promoción de $1.690 ARS por alquiler de películas hasta el 8 de noviembre de 2026.
  • Catálogo Inicial: Incluye títulos de Universal, Paramount, Sony, MGM y otros estudios y distribuidoras locales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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