Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina

El alquiler y la compra en Prime Video permiten a los clientes acceder a una amplia selección de títulos, desde los últimos estrenos hasta los favoritos del catálogo, directamente en la aplicación de Prime Video, por un pago único y con la comodidad de una sola cuenta, un único inicio de sesión y un mismo método de pago. No se requiere una membresía de Prime Video, y el servicio está disponible para todos. Para celebrar el lanzamiento, Prime Video ofrece una promoción en todos los alquileres de películas: $1.690 ARS por alquiler hasta el 8 de noviembre de 2026.