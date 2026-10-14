Prime Video revela el nuevo tráiler oficial de Blade Runner 2099 en la Comic Con

El pasado sábado, en el concurrido panel de Blade Runner 2099 en la Comic Con de Nueva York, Prime Video reveló un nuevo tráiler de la serie distópica, así como su póster oficial.
Durante el evento también se dio a conocer el póster de la esperada serie limitada que se estrenará en Prime Video.
Prime Video revela nuevo tráiler oficial de Blade Runner 2099 en la Comic Con de Nueva York. (Foto: Captura de pantalla)
El pasado sábado, en el concurrido panel de Blade Runner 2099 en la Comic Con de Nueva York, Prime Video reveló un nuevo tráiler de la serie distópica, así como su póster oficial.
Las estrellas Michelle Yeoh y Hunter Schafer, junto con Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham, acompañados por la showrunner, creadora y productora ejecutiva Silka Luisa y los productores ejecutivos Andrew Kosove y Broderick Johnson, subieron al escenario para disfrutar de una conversación que guió a los fans a través del mundo futurista de Blade Runner. Los ocho episodios se estrenarán el 25 de noviembre, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.
Cincuenta años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, aunque no a manos de la humanidad. Cora, una fugitiva que hace un último intento por dejar de huir, asume una última identidad: la de un blade runner. Obligada a aliarse con Olwen, un replicante que se encuentra a unos días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad capaz de colapsar su frágil ciudad.
Dimitri Abold (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) y Lewis Gribben (Somewhere Boy) forman parte del elenco principal junto a las estrellas Michelle Yeoh y Hunter Schafer. Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (A Gentleman in Moscow), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa) y Maurizio Lombardi (Ripley) participan como estrellas invitadas recurrentes.
Silka Luisa se desempeña como showrunner, creadora y productora ejecutiva de Blade Runner 2099, junto con Ridley Scott; Andrew Kosove y Broderick Johnson, Cofundadores de Alcon Entertainment; Ben Roberts, Presidente de Televisión de Alcon; Steven Johnson; David W. Zucker y Clayton Krueger de Scott Free Productions; Tom Spezialy; Richard Sharkey; Tom Spezialy; Michael Green; Cynthia Yorkin; Frank Giustra, Tim Gable e Isa Dick Hackett. Jonathan van Tulleken (Shogun) funge como productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios de esta serie limitada. Steven Johnson participa como coproductor ejecutivo.