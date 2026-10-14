Prime Video revela el nuevo tráiler oficial de Blade Runner 2099 en la Comic Con

Las estrellas Michelle Yeoh y Hunter Schafer, junto con Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham, acompañados por la showrunner, creadora y productora ejecutiva Silka Luisa y los productores ejecutivos Andrew Kosove y Broderick Johnson, subieron al escenario para disfrutar de una conversación que guió a los fans a través del mundo futurista de Blade Runner. Los ocho episodios se estrenarán el 25 de noviembre, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.