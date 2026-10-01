Estreno en Prime Video: Arnold Schwarzenegger protagoniza el robo navideño más grande del año

Arnold Schwarzenegger y Alan Ritchson lideran la producción aportando una combinación irresistible de acción, dinamismo y comedia. El elenco estelar se complementa con las actuaciones de Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, junto a la participación de Ken Jeong y Awkwafina.

Dirigida por Adam Shankman a partir de un guión escrito por Allan Rice, Misión Bolsa Mágica cuenta con un equipo de producción integrado por Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y el propio Alan Ritchson.

Teaser oficial de Misión Bolsa Mágica en Prime Video