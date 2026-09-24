Prime Video confirma la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa

"Cuando el público conoció a Betty hace 27 años, nunca imaginé el impacto que tendría, y que sigue teniendo, en todo el mundo. Los fanáticos se enamoraron de Betty por desafiar las percepciones de la belleza y han continuado apoyándola a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, relaciones amorosas, desafíos profesionales y maternidad", dijo Ana María Orozco, quien encarnó a “Betty” en la telenovela original hace más de dos décadas y en todas las temporadas de la exitosa serie de Prime Video. "Betty es única. Me ha enseñado mucho y me siento increíblemente afortunada de poder terminar de contar su historia junto a un equipo técnico, un elenco y una audiencia excepcionales para esta temporada final".