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Prime Video confirma la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa

Beatriz Pinzón Solano regresará a Ecomoda tras una sorpresiva revelación durante el final de La Broma Maestra de: Betty, La Fea en Prime Video

Se confirma la cuarta y última temporada de Betty

Se confirma la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa. (Foto: Gentileza Prime Video)

Prime Video confirmó hoy que la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa llegará a principios de 2027, marcando el final de una de las series más queridas y exitosas de América Latina. El anuncio surge tras la sorprendente revelación durante el episodio final de La broma maestra de: Betty, La Fea, ya disponible en Prime Video, donde los espectadores vieron al actor emergente Diego Caicedo convertirse inesperadamente en la estrella del programa, una experiencia que finalmente lo llevó a conseguir un papel en la última temporada de la aclamada serie.

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Prime Video revela el tráiler oficial de la segunda temporada de Los Tinelli, la exitosa serie. (Foto: Gentileza Prime Video)

"Cuando el público conoció a Betty hace 27 años, nunca imaginé el impacto que tendría, y que sigue teniendo, en todo el mundo. Los fanáticos se enamoraron de Betty por desafiar las percepciones de la belleza y han continuado apoyándola a lo largo de su viaje de autodescubrimiento, relaciones amorosas, desafíos profesionales y maternidad", dijo Ana María Orozco, quien encarnó a “Betty” en la telenovela original hace más de dos décadas y en todas las temporadas de la exitosa serie de Prime Video. "Betty es única. Me ha enseñado mucho y me siento increíblemente afortunada de poder terminar de contar su historia junto a un equipo técnico, un elenco y una audiencia excepcionales para esta temporada final".

Betty, La Fea: La Historia Continúa rompió los récords de audiencia global de Prime Video para un título latinoamericano cuando debutó en 2024 y desde entonces se ha consolidado como uno de los títulos más vistos de todos los tiempos en Colombia, reconectando a millones de televidentes con los queridos personajes de Ecomoda y atrayendo a una nueva generación de fanáticos. La cuarta y última temporada, dirigida por Juan Carlos Mazo, incluirá el regreso del elenco original para retomar a los icónicos personajes favoritos de los fans, incluyendo a Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina y Carlos "Pity" Camacho, entre otros.

"Betty, La Fea: La Historia Continúa" ha pasado de ser el regreso nostálgico de personajes icónicos a un fenómeno que cautiva a audiencias de todas las generaciones y países. La pasión de nuestro elenco, liderado por Ana María Orozco, y el apoyo de los fanáticos en todo el mundo, han hecho que este viaje sea extraordinario. Estamos profundamente orgullosos y emocionados de ofrecer el final que su fiel audiencia merece para esta producción emblemática", dijo Mario Almeida, Head of International Originals para Emerging Latin America, Prime Video y Amazon MGM Studios.

Prime Video confirma la cuarta y última temporada de Betty, La Fea

En pocas palabras

  • Prime Video confirma la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa para 2027.
  • El anuncio surge tras la revelación de Diego Caicedo en La broma maestra.
  • La serie, vista por millones, se ha consolidado como un fenómeno global para Prime Video.
Resumen generado por Thinkindot AI
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