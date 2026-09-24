Prime Video confirma la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa

Prime Video confirmó hoy que la cuarta y última temporada de Betty, La Fea: La Historia Continúa llegará a principios de 2027, marcando el final de una de las series más queridas y exitosas de América Latina. El anuncio surge tras la sorprendente revelación durante el episodio final de La broma maestra de: Betty, La Fea, ya disponible en Prime Video, donde los espectadores vieron al actor emergente Diego Caicedo convertirse inesperadamente en la estrella del programa, una experiencia que finalmente lo llevó a conseguir un papel en la última temporada de la aclamada serie.