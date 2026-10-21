Rodrigo de la Serna arrasa en Netflix con una nueva serie inspirada en hechos reales

De qué trata Gordon, la nueva serie argentina de Netflix

La historia de Gordon se desarrollará en la Argentina de los años setenta, una etapa marcada por las disputas políticas, la violencia armada y el crecimiento de distintas organizaciones clandestinas. En ese escenario, la serie seguirá el recorrido de Aníbal Gordon, un delincuente que pasó de cometer robos a quedar relacionado con grupos parapoliciales y con estructuras represivas.

La producción abordará la transformación de un personaje cuya trayectoria permite explorar las conexiones entre el mundo del delito y los mecanismos ilegales que operaron durante uno de los períodos más convulsionados del país.

A diferencia de una ficción criminal centrada exclusivamente en la investigación de un delito, la propuesta de Netflix buscará incorporar una dimensión política e histórica. El contexto no funcionará solamente como telón de fondo, sino como una parte central de los acontecimientos que se desarrollarán a lo largo de los capítulos.

El thriller político y el drama criminal serán los dos ejes narrativos de la miniserie. A partir de ellos, la producción reconstruirá las relaciones de poder, las alianzas y las operaciones clandestinas que rodearon la trayectoria de Gordon.

La historia estará inspirada en hechos reales y tomará como referencia el trabajo del escritor e historiador Marcelo Larraquy, autor de la obra en la que se basa el proyecto. Su investigación sobre personajes y acontecimientos de la historia política argentina aportará el punto de partida para una narración que trasladará esos episodios al lenguaje audiovisual.

La serie se propone acercar al público una etapa compleja mediante una historia protagonizada por una figura real. El desafío estará en reconstruir tanto el recorrido individual de Gordon como las circunstancias históricas que permitieron su vinculación con organizaciones violentas.





Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en Netflix

Uno de los aspectos más destacados de la producción será la participación de Rodrigo de la Serna en el papel principal. El actor tendrá a su cargo la interpretación de Aníbal Gordon, un personaje que exige abordar diferentes facetas de una trayectoria atravesada por la delincuencia y las conexiones con estructuras clandestinas.

El papel requerirá una reconstrucción dramática de una figura histórica compleja, cuya historia se relaciona con acontecimientos que dejaron una profunda marca en la Argentina. La interpretación deberá integrar la dimensión personal del protagonista con el contexto político y social en el que se desarrollaron los hechos.

De la Serna cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión, con personajes que demandaron intensidad interpretativa y transformaciones físicas y emocionales. Su participación en Gordon lo ubicará nuevamente al frente de una producción de gran exigencia dramática.

La elección del actor también será importante para sostener el tono de la miniserie. En una ficción basada en acontecimientos reales, la construcción del protagonista constituye uno de los principales recursos para mantener el interés narrativo sin perder de vista la dimensión histórica de los sucesos.

El personaje de Aníbal Gordon estará en el centro de la trama, aunque el desarrollo de la historia también permitirá explorar las relaciones que mantuvo con otras personas y organizaciones durante aquellos años.

La producción buscará reconstruir el recorrido del protagonista desde sus primeros vínculos con el mundo del delito hasta su participación en un entramado mucho más amplio, relacionado con la violencia política y las operaciones clandestinas.

Quiénes integran el elenco de Gordon

Además de Rodrigo de la Serna, la miniserie contará con la participación de Matías Recalt, Camila Peralta y Fiorella Bottaioli. El elenco también tendrá una intervención especial de Matías Mayer, quien se sumará al proyecto para completar el conjunto de intérpretes anunciado.

La producción reunirá así a actores de distintas generaciones de la escena nacional, en una ficción que combinará personajes inspirados en personas reales con la reconstrucción de acontecimientos históricos.

Por el momento, la información difundida sobre el proyecto no detalla de manera completa los personajes que interpretará cada integrante del elenco. Tampoco se conocieron todos los nombres de las figuras secundarias que formarán parte de la historia.

Ese aspecto será relevante para conocer cómo se organizará el relato. En una trama vinculada con las redes clandestinas de los años setenta, los personajes que rodean al protagonista pueden resultar fundamentales para comprender las relaciones, los conflictos y las operaciones que estructuran la narración.

La participación de un elenco amplio permitirá desarrollar distintas perspectivas sobre los acontecimientos, más allá de la trayectoria individual de Gordon.

La combinación de actuaciones, reconstrucción histórica y tensión criminal será uno de los principales recursos de la ficción, que buscará diferenciarse de las propuestas policiales tradicionales a través de su vínculo con la historia argentina.





Marcelo Larraquy, la obra que inspira la serie Gordon

La nueva apuesta de Netflix estará basada en la obra Gordon, del escritor e historiador Marcelo Larraquy, reconocido por sus investigaciones relacionadas con la política argentina y sus protagonistas.

El vínculo con una obra de investigación histórica constituye uno de los puntos centrales del proyecto. La producción no partirá únicamente de una trama de ficción, sino de un personaje cuya trayectoria se relaciona con acontecimientos documentados y con estructuras que operaron durante una etapa especialmente violenta de la historia nacional.

La adaptación audiovisual deberá trasladar ese material a una narración organizada en episodios, con una evolución dramática capaz de mantener el interés del espectador y, al mismo tiempo, reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos.

En ese proceso, la serie podrá combinar acontecimientos históricos con recursos propios del thriller, como los conflictos entre personajes, las operaciones clandestinas y las relaciones de poder.

Sin embargo, el principal interés de la historia no estará limitado a la figura de Gordon. La miniserie también pondrá el foco en el período histórico que rodeó su trayectoria, una época en la que las fronteras entre delincuencia, política y violencia paraestatal adquirieron una dimensión particularmente oscura.

La obra de Larraquy funcionará como referencia para abordar ese universo y presentar al público una historia que conecta las decisiones individuales con estructuras de mayor alcance.

Pablo Trapero y Pablo Fendrik dirigen la miniserie de Netflix

La dirección de Gordon estará a cargo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, dos realizadores argentinos que formarán parte de la construcción narrativa y visual de la producción.

Trapero cuenta con una trayectoria reconocida en el cine nacional, con películas que abordaron conflictos sociales, vínculos familiares, marginalidad y diferentes formas de violencia. Su trabajo se caracteriza por una mirada centrada en los personajes y en los ambientes que condicionan sus decisiones.

Fendrik, por su parte, también desarrolló una carrera vinculada con historias de tensión y personajes que se mueven en escenarios conflictivos. Su participación completará el equipo responsable de trasladar la historia de Gordon a la pantalla.

La presencia de ambos directores resulta especialmente significativa para una ficción que deberá combinar la reconstrucción de época con el ritmo de un thriller criminal.

El desafío será crear una representación convincente de la Argentina de los años setenta, tanto en los espacios físicos como en las relaciones sociales y políticas que atravesaron el período.

La ambientación, el vestuario, la fotografía y el diseño de producción serán elementos importantes para construir ese universo. A ellos se sumará la interpretación del elenco, que tendrá que representar personajes insertos en un contexto histórico específico.

La dirección de Trapero y Fendrik será una de las piezas centrales para definir el tono de la miniserie, que combinará el drama histórico con los mecanismos narrativos del suspenso.





Adrián Suar y Diego Andrasnik producen Gordon

La producción estará a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik, a través de Preludio Producciones, en asociación con Netflix.

La participación de Suar suma al proyecto a una figura con amplia experiencia en la producción de contenidos audiovisuales argentinos. Andrasnik, por su parte, integrará el equipo encargado de llevar adelante una ficción que demandará una reconstrucción de época y una puesta en escena acorde con los acontecimientos narrados.

El proyecto reunirá diferentes áreas de la industria nacional en una producción pensada para una plataforma de alcance internacional. Esa combinación permitirá que una historia relacionada con la Argentina de los años setenta llegue a espectadores de distintos países.

Las ficciones inspiradas en hechos reales suelen despertar interés cuando combinan personajes reconocibles, conflictos históricos y una narración que permite comprender acontecimientos complejos. En el caso de Gordon, esos elementos estarán reunidos en una historia que tendrá como punto de partida la trayectoria de un criminal vinculado con estructuras clandestinas.

El resultado dependerá de cómo la producción articule la investigación histórica, la construcción de los personajes y el desarrollo dramático de los episodios.

Cuándo se estrena Gordon en Netflix Argentina

Netflix tiene previsto estrenar Gordon en noviembre de 2026. La producción llegará en formato de miniserie, con un total de seis episodios.

Hasta el momento, no se informó el día exacto del lanzamiento ni se comunicaron los horarios de disponibilidad. Tampoco se difundieron las duraciones individuales de los capítulos.

Por lo tanto, quienes quieran incorporar la serie a su lista de próximos estrenos deberán esperar la confirmación de la plataforma para conocer la fecha precisa y los detalles de publicación.

Estos son los principales datos confirmados sobre la producción:

Título: Gordon.

Plataforma: Netflix.

Estreno previsto: noviembre de 2026.

Formato: miniserie de seis episodios.

Protagonista: Rodrigo de la Serna.

Elenco anunciado: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer, en una participación especial.

Dirección: Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

Producción: Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones.

Inspiración: la obra Gordon, de Marcelo Larraquy.

La fecha exacta, los horarios y otros detalles vinculados con el lanzamiento todavía están pendientes de confirmación oficial.





Por qué Gordon puede convertirse en uno de los estrenos argentinos destacados de Netflix

La llegada de Gordon se inscribe en la apuesta por las producciones argentinas que combinan historias locales con géneros capaces de atraer a una audiencia amplia. En este caso, el atractivo estará relacionado con la unión de un relato criminal, un contexto histórico complejo y un protagonista interpretado por uno de los actores reconocidos de la escena nacional.

La década de 1970 ofrece un escenario cargado de conflictos y tensiones que permite desarrollar una narración en la que los acontecimientos personales se conectan con procesos políticos de mayor alcance.

La serie tendrá que reconstruir ese período sin reducirlo a una sucesión de episodios violentos. La evolución del protagonista, sus vínculos y las estructuras con las que se relacionó serán fundamentales para comprender el alcance de la historia.

También resultará determinante el equilibrio entre la dimensión documental y la ficción. La referencia a una obra de Marcelo Larraquy proporciona un punto de partida histórico, mientras que la dirección de Trapero y Fendrik y el trabajo de los actores definirán cómo se trasladará ese material a la pantalla.

Con Rodrigo de la Serna al frente, seis episodios y un estreno previsto para noviembre, Gordon buscará instalarse entre las novedades argentinas de Netflix para el cierre de 2026.

La producción reunirá un equipo con experiencia en cine y televisión para abordar una historia que combina crimen, política y memoria histórica. Su llegada permitirá que el público se acerque a la trayectoria de Aníbal Gordon y al contexto en el que desarrolló sus vínculos con organizaciones clandestinas.

La expectativa estará puesta en conocer cómo se resolverá la reconstrucción de esa etapa y qué perspectiva elegirá la ficción para narrar sus acontecimientos. Mientras se espera la confirmación del día de estreno, la miniserie ya tiene definidos sus principales elementos: una historia inspirada en hechos reales, un elenco encabezado por De la Serna y una trama que conectará el thriller político con uno de los períodos más conflictivos de la Argentina.