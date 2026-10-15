Tragedia y conmoción: desapareció el lunes y lo encontraron sin vida dos días después

El hallazgo provocó conmoción entre quienes habían colaborado con el operativo y seguían de cerca la búsqueda. La esperanza de encontrarlo con vida se transformó en tristeza tras conocerse el desenlace.

Por el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias de la muerte ni las posibles causas del fallecimiento. Se aguarda el avance de las actuaciones correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

Así, la búsqueda que había movilizado a familiares, vecinos y policías en el departamento Graneros terminó con un desenlace trágico que conmocionó a la comunidad.