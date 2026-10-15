En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Conmoción

Tragedia y conmoción: desapareció el lunes y lo encontraron sin vida dos días después

Misterio y conmoción en Tucumán: buscaban a un hombre de 48 años y lo hallaron sin vida. Enterate.

Tragedia y conmoción: desapareció el lunes y lo encontraron sin vida dos días después

La búsqueda de Enrique Esteban Albornoz, de 48 años, terminó de la peor manera. Después de dos días de incertidumbre y preocupación, el hombre fue encontrado sin vida este miércoles 14 de octubre en una zona montuosa del departamento Graneros, en el sur de Tucumán.

Leé también ¿Julio Iglesias podría terminar preso? El duro revés judicial que sacude al cantante
¿julio iglesias podria terminar preso? el duro reves judicial que sacude al cantante

Albornoz había desaparecido el lunes 12 de octubre, cuando salió de su vivienda en el paraje Los Cercos, en la zona de Árboles Grandes. Desde entonces, sus familiares no habían vuelto a tener noticias sobre su paradero y comenzaron a buscarlo con desesperación.

La desaparición generó preocupación entre los vecinos de la zona, que se sumaron a las tareas para encontrarlo. El operativo también contó con la participación de efectivos policiales, que trabajaron para establecer dónde se encontraba el hombre.

Sin embargo, después de dos días de búsqueda, llegó la noticia que todos temían: Enrique fue localizado sin vida en una zona montuosa del sur provincial.

El hallazgo provocó conmoción entre quienes habían colaborado con el operativo y seguían de cerca la búsqueda. La esperanza de encontrarlo con vida se transformó en tristeza tras conocerse el desenlace.

Por el momento, no se informaron oficialmente las circunstancias de la muerte ni las posibles causas del fallecimiento. Se aguarda el avance de las actuaciones correspondientes para esclarecer qué ocurrió.

Así, la búsqueda que había movilizado a familiares, vecinos y policías en el departamento Graneros terminó con un desenlace trágico que conmocionó a la comunidad.

En pocas palabras

  • Hallazgo sin vida: Enrique Esteban Albornoz, de 48 años, fue encontrado en una zona montuosa.
  • Desaparición previa: El hombre estaba desaparecido desde el lunes 12 de octubre de su vivienda en Árboles Grandes.
  • Investigación en curso: Se desconocen oficialmente las circunstancias y causas del fallecimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
A los golpes en el cine: violenta pelea y ataque con gas pimienta mientras veían una película (editado)
Pastel de papa: la receta clásica de la abuela que es irresistible y se prepara en simples pasos
WhatsApp ahora permite invitar a cualquier persona a una llamada: sin cuenta, sin costo y sin límite de tiempo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar