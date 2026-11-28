Interpretado por José Coronado, el protagonista es un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a manejarse con disciplina y a resolver los problemas de manera directa. Su experiencia militar dejó una marca profunda en su personalidad y explica buena parte de sus reacciones.

Sin embargo, su aparente tranquilidad cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al mundo del crimen organizado.

La historia utiliza este punto de partida para desarrollar una trama que combina drama familiar, delincuencia, acción y conflictos sociales. También muestra cómo las decisiones de una persona pueden repercutir en quienes forman parte de su entorno.

José Coronado construyó uno de los personajes más intensos de la serie

La interpretación de José Coronado es uno de los elementos centrales de Entrevías. El actor se pone en la piel de Tirso Abantos y construye un protagonista que combina dureza, autoridad, desconfianza y algunos momentos de sensibilidad.

Su carácter rígido también genera conflictos con quienes tienen una manera diferente de interpretar los acontecimientos. Tirso está acostumbrado a tomar decisiones por su cuenta y no siempre considera necesario escuchar las opiniones de los demás.

Sin embargo, detrás de esa apariencia distante existe una preocupación permanente por las personas que quiere. La relación con su nieta se convierte en uno de los principales motores de la historia y permite descubrir aspectos de su personalidad que inicialmente permanecen ocultos.

Luis Zahera sorprende con un policía que rompe todos los esquemas

Otro de los grandes atractivos de la producción es la participación de Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño.

Su personaje representa prácticamente el extremo opuesto de Tirso. Mientras el exmilitar se caracteriza por su rigidez y su manera tradicional de interpretar los problemas, Ezequiel tiene una personalidad mucho más impredecible.

Luis Zahera construye una figura con identidad propia. Su interpretación combina ironía, espontaneidad e imprevisibilidad. Estas características hacen que cada una de sus intervenciones aporte una dinámica particular.

Cuántos capítulos tiene Entrevías y por qué es una opción para ver en pocos días

Uno de los aspectos que puede resultar atractivo para quienes buscan una producción para disfrutar durante varios días es su extensión.

Entrevías cuenta con cuatro temporadas y 32 capítulos en total. Esta estructura permite desarrollar una historia con diferentes conflictos y profundizar en sus protagonistas sin llegar a convertirse en una ficción interminable.

Para quienes disfrutan de las series españolas que mezclan acción y drama, la propuesta ofrece distintos elementos para mantener el interés a lo largo de sus temporadas.

Resumen de la primera temporada de Entrevías