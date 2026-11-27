La tragedia tuvo su origen en una acumulación de gas propano en el subsuelo del establecimiento educativo. Según los datos difundidos sobre el accidente, un trabajador realizaba tareas de reparación cuando utilizó un soplete. Esa intervención desencadenó la detonación que terminó provocando el derrumbe de una parte importante de la escuela.

La explosión alcanzó una intensidad extraordinaria. El estruendo se escuchó a varios kilómetros y generó una situación de emergencia que sorprendió a toda la localidad.

En pocos minutos, el escenario cambió por completo. Los espacios que hasta entonces habían sido aulas y sectores de actividad escolar quedaron cubiertos por restos de la estructura. Parte del edificio cedió y los escombros sepultaron sectores donde se encontraban alumnos y trabajadores.

Los vecinos reaccionaron inmediatamente. Ante la dimensión del desastre, muchas personas se acercaron al establecimiento para colaborar con las tareas de rescate e intentar encontrar sobrevivientes entre los restos de la construcción.

Las cifras que explican la dimensión de la tragedia

El balance del accidente fue devastador. 53 personas perdieron la vida, una cifra que convirtió el siniestro de Ortuella en uno de los episodios más trágicos relacionados con un establecimiento educativo en España.

Entre las víctimas había 50 niños, dos docentes y una trabajadora de la cocina. Además, decenas de personas resultaron heridas.

El número de menores fallecidos fue uno de los aspectos que más profundamente impactó en la sociedad española. No se trató solamente de la destrucción de una escuela, sino de la pérdida de decenas de vidas infantiles en un lugar que debía representar protección, aprendizaje y tranquilidad.

La tragedia también golpeó de manera particular a las familias de Ortuella. En una localidad que tenía aproximadamente 9.000 habitantes, la cantidad de víctimas representó un impacto social y emocional enorme.

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