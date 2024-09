WhatsApp: cuáles son los mejores trucos para mantener tus conversaciones privadas

Cómo evitar que vean tus chats de WhatsApp

Bloqueo de pantalla en WhatsApp Web: WhatsApp ha introducido una función especialmente útil para quienes utilizan la versión web de la aplicación en computadoras compartidas o públicas. Si sueles dejar tu sesión abierta, esta opción te permitirá proteger los chats con una contraseña, evitando así que terceros accedan a tus conversaciones.

Para activar el bloqueo de pantalla en WhatsApp Web, se deben seguir estos pasos:

Iniciar sesión en WhatsApp Web desde tu computadora.

Acceder a la Configuración en el menú de opciones.

Dirigirse a la sección de Privacidad.

Seleccionar la opción Bloqueo de pantalla.

Establecer una contraseña para proteger el acceso a tus chats.

Diseño sin título (3).jpg En WhatsApp existen formas de blindar tu cuenta y mantener tus mensajes seguros.

Otras herramientas de seguridad en WhatsApp

1. Verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos es una de las medidas más efectivas para mantener tu cuenta segura. Consiste en habilitar un código de seis dígitos que deberás introducir cada vez que se intente registrar tu número de teléfono en un dispositivo nuevo. Esto evita accesos no autorizados, ya que incluso si alguien consigue tu número o tu teléfono, necesitarán el código para acceder a tu cuenta.

2. Bloqueo con huella dactilar o reconocimiento facial

Para garantizar que solo vos puedas acceder a la aplicación, WhatsApp permite bloquear el acceso a la app usando huella dactilar o reconocimiento facial. Esta función es especialmente útil si dejás tu teléfono desbloqueado por accidente o si vivís o trabajás en un entorno donde otros pueden acceder a tu dispositivo.

3. Cifrado de extremo a extremo

Desde hace años, WhatsApp protege los mensajes de sus usuarios con cifrado de extremo a extremo. Esto significa que solo vos y la persona con la que te estás comunicando pueden leer los mensajes, y ni siquiera WhatsApp puede acceder a ellos. Todos los mensajes, fotos, videos y llamadas están protegidos con este sistema de cifrado.

Si bien esta función está activada por defecto, es importante saber que ninguna persona ajena, incluidos hackers, pueden interceptar y leer tus conversaciones. Asegurate de que tu versión de WhatsApp esté actualizada para contar con las últimas mejoras en seguridad.

4. Ocultación de la última conexión y estado

Otra forma de proteger tu privacidad en WhatsApp es ocultar tu última conexión, estado en línea y foto de perfil a personas que no estén en tu lista de contactos o a quienes prefieras no compartir esta información. Este ajuste es muy útil si no deseas que personas ajenas a tu círculo cercano sepan cuándo fue la última vez que estuviste en línea o puedan ver tus actualizaciones de estado.

En definitiva, WhatsApp ha implementado múltiples funciones de seguridad para proteger las conversaciones de los usuarios. Desde el bloqueo de pantalla hasta la verificación en dos pasos, estas herramientas permiten asegurar tu cuenta frente a posibles amenazas. Aplicando estos trucos y consejos, podés estar tranquilo sabiendo que tus mensajes estarán protegidos, incluso si alguien intenta espiar tu teléfono desbloqueado.