El TRUCO SECRETO de WHATSAPP para saber quién te ha BLOQUEADO

Aunque esta nueva función no es 100% infalible, se ha convertido en una herramienta útil para los usuarios de WhatsApp. Aprender a utilizarla correctamente puede ahorrarte tiempo y ayudarte a organizar mejor tus conversaciones, especialmente en esos casos donde sospechas que te han bloqueado.

Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp para saber quién te bloqueó

La clave de este truco está en la lista de difusión. Para comenzar, ve a la opción de crear un nuevo chat y selecciona "Nueva difusión". Aquí podrás agregar a todos los contactos que crees que podrían haberte bloqueado. Luego, envía un mensaje corto, como un simple "Hola" o "Test".

El siguiente paso es observar quién recibe el mensaje. Aquellos que no lo reciben podrían haberte bloqueado, ya que en los chats bloqueados no se muestran los mensajes enviados. Este truco te permite visualizar de manera rápida y eficaz una lista de posibles bloqueos.

Recuerda que este método no es completamente seguro, ya que la falta de recepción de un mensaje podría deberse a otros factores, como problemas de conexión o configuración de privacidad de la otra persona. Sin embargo, es un excelente punto de partida para despejar tus dudas.

Otras formas para saber si me bloquearon en WhatsApp

Si no estás seguro de si un contacto te ha bloqueado, hay otros indicios que puedes observar. Por ejemplo, si ya no puedes ver la foto de perfil de un contacto, ni su última hora de conexión, esto podría significar que te han bloqueado. Además, si intentas hacer una llamada de voz y no es posible, esta es otra señal fuerte de que alguien te ha bloqueado en WhatsApp.

Otra táctica común es intentar agregar a esa persona a un grupo de WhatsApp. Si no puedes añadirla, es muy probable que te haya bloqueado. Estos métodos, utilizados en conjunto, son una forma fiable de confirmar si te han bloqueado en la aplicación.

Qué hacer si me bloquearon en WhatsApp

Descubrir que te han bloqueado puede ser incómodo, pero es importante manejar la situación con calma. No existe una manera de revertir un bloqueo en WhatsApp, por lo que la mejor opción es intentar resolver el problema directamente con la persona involucrada. Si el bloqueo es permanente, tal vez sea mejor seguir adelante.

En cualquier caso, WhatsApp ofrece herramientas para gestionar tus contactos y conversaciones de manera efectiva, incluso cuando la comunicación con ciertos contactos se ve interrumpida. Este truco para descubrir bloqueos es una herramienta más que puedes añadir a tu repertorio para tener un mejor control sobre tus interacciones en la app.